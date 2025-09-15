Ecovacs Winbot W2S OMNI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Ecovacs, wieloletni i ważny gracz na globalnym rynku robotycznych sprzętów sprzątających, wraz z tą premierą wprowadza nowe rozwiązania w dziedzinie starań o czyste, krystalicznie przejrzyste szyby bez ani chwili osobistego wysiłku. Model Winbot W2S OMNI oferuje znacznie większą wydajność sprzątania i szereg udoskonalonych technologii względem swoich poprzedników. Wszystko to w imię zwyczajnej wygody, błogiego relaksu i oszczędności czasu domowników. Jak osiągnąć nienagannie czyste krawędzie i narożniki okien? Kluczem do sukcesu w tej niełatwej misji jest tutaj specjalna szczotka TruEdge z wirnikiem i sześcioma gumowymi paskami.







Pracuje ona tuż przy okiennej ramie (w przybliżeniu 1.1 mm od krawędzi), skutecznie zbierając zalegający kurz. Efektywność wzrasta w ten sposób aż o 99,25 proc.! Robot automatycznie opuszcza szczotkę na krawędziach (obraca się ona z prędkością do 200 obr./min.) i podnosi ją po odjechaniu, by nie rozmazywać brudu. Precyzyjne działanie wspiera czujnik optoizolacyjny i specjalistyczny algorytm planowania trasy. Dodatkowo dostępny jest ulepszony tryb czyszczenia czterech krawędzi, który wzmacnia ten efekt przy trudno dostępnych miejscach.



Trójdyszowa, szerokokątna atomizacja

Cóż kryje się pod tą tajemniczą i nieoczywistą nazwą? Otóż nowa, trójotworowa dysza spryskuje okna w dwóch kierunkach szerokim kątem, redukując „martwe strefy” i zwiększając pokrycie powierzchni wodą do 90 proc. Delikatna mgiełka rozpuszcza zabrudzenia przed wytarciem, a niezwykle chłonna nakładka w połączeniu z ciągłym rozpylaniem utrzymuje optymalną wilgotność czyszczenia i ogranicza kapanie.



WIN-SLAM 4.0 - skuteczna nawigacja

Najnowszy system planowania ścieżek sprawnie radzi sobie z różnymi rozmiarami i rodzajami szyb - od małych okien po przeszklenia od podłogi do sufitu. W ten sposób sprawnie omija przeszkody, takie jak np. klamki czy zamki.



Stacja All-in-One OMNI

Wisienka na torcie - wielofunkcyjna stacja, pełniąca funkcje panelu sterowania, ładowarki, stabilizatora oraz praktycznego, przenośnego schowka na robota. Producent przewidział w jej przypadku dwa tryby zasilania. Może ona pracować z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora (do 110 min. pracy na pojedynczym, pełnym ładowaniu baterii) lub z sieci – rozwiązanie wygodne np. na balkonach i w łazienkach przy czyszczeniu kabin prysznicowych.



Warto zauważyć, że kabel zasilający i linka zabezpieczająca, spięte w jednym przewodzie, ułatwiają obsługę oraz zapobiegają plątaniu. Gdy robot wraca do punktu startowego, kabel automatycznie zwija się. Co więcej, miękka gumowa rączka stacji All-in-One OMNI ułatwia jej podnoszenie i przenoszenie. Stacja waży 5.2 kg i generuje siłę ssącą o wartości co najmniej 800 N, co stabilizuje zestaw nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo do zestawu dołączona jest metrowa linka bezpieczeństwa o wytrzymałości do 100 kg.



Bezpieczeństwo priorytetem

A skoro już o tej tematyce mowa, przy modelu Winbot W2S Omni przewidziano wielostopniowy system ochrony. Wyliczmy:

- 8 rozwiązań sprzętowych, m.in. automatyczna kompensacja ciśnienia powietrza i zoptymalizowana siła ssania 8000 Pa. Efektem są pewny chwyt na szybie i ochrona przed upadkiem.

- Do tego dochodzą trzystopniowa inteligentna ochrona, która daje stabilność pracy, szybkie wykrywanie krawędzi i nawigację z omijaniem przeszkód.



Tryby pracy i aplikacja

Darmowa aplikacja Ecovacs udostępnia zestaw trybów do różnych scenariuszy pracy: intensywny, strefowy, krawędziowy, dokładny, głęboki i szybki. Użytkownik wybiera szybką poprawkę lub pełne, dogłębne mycie. A wszystko to wygodnie paroma kliknięciami z poziomu telefonu.



Robot Ecovacs Winbot W2S OMNI (ze stacją w zestawie) jest już dostępny w sprzedaży w katalogowej cenie 2599 PLN. Z kolei wersja Winbot W2S, bez stacji dokującej, kosztuje 1899 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA