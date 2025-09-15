2025-09-15 21:15
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Ecovacs Winbot W2S OMNI

Obrazek Ecovacs Winbot W2S OMNI

Marka Ecovacs, wieloletni i ważny gracz na globalnym rynku robotycznych sprzętów sprzątających, wraz z tą premierą wprowadza nowe rozwiązania w dziedzinie starań o czyste, krystalicznie przejrzyste szyby bez ani chwili osobistego wysiłku. Model Winbot W2S OMNI oferuje znacznie większą wydajność sprzątania i szereg udoskonalonych technologii względem swoich poprzedników. Wszystko to w imię zwyczajnej wygody, błogiego relaksu i oszczędności czasu domowników. Jak osiągnąć nienagannie czyste krawędzie i narożniki okien? Kluczem do sukcesu w tej niełatwej misji jest tutaj specjalna szczotka TruEdge z wirnikiem i sześcioma gumowymi paskami.



Pracuje ona tuż przy okiennej ramie (w przybliżeniu 1.1 mm od krawędzi), skutecznie zbierając zalegający kurz. Efektywność wzrasta w ten sposób aż o 99,25 proc.! Robot automatycznie opuszcza szczotkę na krawędziach (obraca się ona z prędkością do 200 obr./min.) i podnosi ją po odjechaniu, by nie rozmazywać brudu. Precyzyjne działanie wspiera czujnik optoizolacyjny i specjalistyczny algorytm planowania trasy. Dodatkowo dostępny jest ulepszony tryb czyszczenia czterech krawędzi, który wzmacnia ten efekt przy trudno dostępnych miejscach.

Trójdyszowa, szerokokątna atomizacja
Cóż kryje się pod tą tajemniczą i nieoczywistą nazwą? Otóż nowa, trójotworowa dysza spryskuje okna w dwóch kierunkach szerokim kątem, redukując „martwe strefy” i zwiększając pokrycie powierzchni wodą do 90 proc. Delikatna mgiełka rozpuszcza zabrudzenia przed wytarciem, a niezwykle chłonna nakładka w połączeniu z ciągłym rozpylaniem utrzymuje optymalną wilgotność czyszczenia i ogranicza kapanie.

WIN-SLAM 4.0 - skuteczna nawigacja
Najnowszy system planowania ścieżek sprawnie radzi sobie z różnymi rozmiarami i rodzajami szyb - od małych okien po przeszklenia od podłogi do sufitu. W ten sposób sprawnie omija przeszkody, takie jak np. klamki czy zamki.

Stacja All-in-One OMNI
Wisienka na torcie - wielofunkcyjna stacja, pełniąca funkcje panelu sterowania, ładowarki, stabilizatora oraz praktycznego, przenośnego schowka na robota. Producent przewidział w jej przypadku dwa tryby zasilania. Może ona pracować z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora (do 110 min. pracy na pojedynczym, pełnym ładowaniu baterii) lub z sieci – rozwiązanie wygodne np. na balkonach i w łazienkach przy czyszczeniu kabin prysznicowych.

Warto zauważyć, że kabel zasilający i linka zabezpieczająca, spięte w jednym przewodzie, ułatwiają obsługę oraz zapobiegają plątaniu. Gdy robot wraca do punktu startowego, kabel automatycznie zwija się. Co więcej, miękka gumowa rączka stacji All-in-One OMNI ułatwia jej podnoszenie i przenoszenie. Stacja waży 5.2 kg i generuje siłę ssącą o wartości co najmniej 800 N, co stabilizuje zestaw nawet w trudnych warunkach. Dodatkowo do zestawu dołączona jest metrowa linka bezpieczeństwa o wytrzymałości do 100 kg.

Bezpieczeństwo priorytetem
A skoro już o tej tematyce mowa, przy modelu Winbot W2S Omni przewidziano wielostopniowy system ochrony. Wyliczmy:
- 8 rozwiązań sprzętowych, m.in. automatyczna kompensacja ciśnienia powietrza i zoptymalizowana siła ssania 8000 Pa. Efektem są pewny chwyt na szybie i ochrona przed upadkiem.
- Do tego dochodzą trzystopniowa inteligentna ochrona, która daje stabilność pracy, szybkie wykrywanie krawędzi i nawigację z omijaniem przeszkód.

Tryby pracy i aplikacja
Darmowa aplikacja Ecovacs udostępnia zestaw trybów do różnych scenariuszy pracy: intensywny, strefowy, krawędziowy, dokładny, głęboki i szybki. Użytkownik wybiera szybką poprawkę lub pełne, dogłębne mycie. A wszystko to wygodnie paroma kliknięciami z poziomu telefonu.

Robot Ecovacs Winbot W2S OMNI (ze stacją w zestawie) jest już dostępny w sprzedaży w katalogowej cenie 2599 PLN. Z kolei wersja Winbot W2S, bez stacji dokującej, kosztuje 1899 PLN.




Ecovacs Winbot W2S OMNI

Ecovacs Winbot W2S OMNI

Ecovacs Winbot W2S OMNI

Ecovacs Winbot W2S OMNI

Ecovacs Winbot W2S OMNI

Ecovacs Winbot W2S OMNI

źródło: Info Prasowe - HAMA
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.