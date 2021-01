CORSAIR - Ekstremalnie szybkie dyski SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży trzy nowe dyski SSD M.2 PCIe NVMe 4. generacji – MP600 CORE, MP600 PRO oraz MP600 PRO Hydro X Edition. Nowe produkty z serii MP600 mieszczą ogromne ilości danych i oferują błyskawiczne transfery, a swoją niezwykłą wydajność zawdzięczają technologii PCIe 4.0. Ponadto, pojawiła się także wersja dysku wyposażona w Hydro X i bazująca na bloku wodnym XM2, który stanowi najnowszy element popularnej linii sprzętu CORSAIR oferującej niestandardowe chłodzenia cieczą.







Dyski MP600 instaluje się bezpośrednio na płycie głównej dzięki standardowemu w branży formatowi NVM M.2 2280. Wyróżniają się one szeroką kompatybilnością i niezwykłą wydajnością, która może się różnić w zależności od pojemności produktu. MP600 CORE oferuje pamięć 3D QLC NAND o dużej gęstości, która mieści jeszcze więcej danych w tej samej przestrzeni fizycznej, a jednocześnie osiąga do 4950 MB/s odczytu sekwencyjnego i do 3950 MB/s zapisu sekwencyjnego.



MP600 PRO bazuje na pamięci 3D TLC NAND o wysokiej gęstości gwarantującej idealne połączenie wydajności, wytrzymałości i opłacalności, a osiąga nawet do 7000 MB/s odczytu sekwencyjnego i aż 6550 MB/s zapisu sekwencyjnego. MP600 PRO Hydro X Edition jest oferowany z pojemnością 2 TB i premierowym blokiem wodnym XM2, który bezproblemowo integruje dysk SSD z popularnym, niestandardowym układem chłodzenia cieczą CORSAIR Hydro X Series.



Modele MP600 CORE i MP600 PRO są wyposażone w aluminiowy radiator o dużej powierzchni, który skutecznie rozprasza ciepło i zmniejsza ryzyko redukcji wydajności wskutek zbyt wysokiej temperatury. Dzięki temu dysk działa wydajnie przez lata, a dodatkowo ozdabia płytę główną użytkownika. MP600 PRO Hydro X Edition to pierwszy dysk SSD M.2 firmy CORSAIR ze zintegrowanym blokiem wodnym Hydro X Series XM2. Doskonale wpasowuje się do niestandardowego układu chłodzenia i umożliwia najskuteczniejsze z dostępnych opcji obniżania temperatury.



Blok wodny XM2 można też kupić osobno, zainstalować na dowolnym SSD M.2 o formacie 2280 i zintegrować go z układem chłodzenia, by korzystać z niższej temperatury i niemal całkowicie wyeliminować ograniczanie wydajności wskutek nadmiernego ciepła. Podobnie jak pozostałe dyski SSD kalifornijskiego producenta, nowości z serii MP600 współpracują z bezpłatnym oprogramowaniem CORSAIR SSD Toolbox umożliwiającym korzystanie z szeregu wygodnych funkcji, takich jak bezpieczne kasowanie danych czy aktualizacja oprogramowania firmware bezpośrednio z pulpitu.



Dostępność, gwarancja i ceny

CORSAIR MP600 CORE Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD oraz CORSAIR MP600 PRO Hydro X Edition Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD, a także blok wodny CORSAIR XM2 M.2 SSD (2280) są od teraz dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. CORSAIR MP600 PRO Gen4 PCIe x4 NVMe M.2 SSD pojawi się już wkrótce. Do polskich sklepów dyski MP600 CORE oraz MP600 PRO trafią najpóźniej do końca lutego br. Producent nie podał daty pojawienia się MP600 PRO Hydro X Edition w Polsce.



Wszystkie premierowe produkty są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair