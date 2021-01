Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Wraz z coraz powszechniejszym wsparciem producentów procesorów i płyt głównych dla protokołu NVMe Gen 4.0, coraz ważniejsze staje się posiadanie pamięci masowej, która w połączeniu z innymi rozwiązaniami pozwoli osiągnąć najwyższą wydajność. PNY przedstawia swój najnowszy dysk wykorzystujący do bardzo szybkiej pracy interfejs PCIe 4.0 – PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4. W ostatnim czasie celem inżynierów z PNY było opracowanie ultra-szybkiej wewnętrznej pamięci masowej, która sprosta wymaganiom twórców treści w rozdzielczości 4K, a nawet 8K, użytkowników intensywnie korzystających z profesjonalnych aplikacji oraz graczy bardzo wymagających gier AAA.







Dążenia te doprowadziły do wprowadzenia na rynek pierwszego dysku M.2 marki PNY wykorzystującego PCIe 4.0. CS3040 oferuje prędkość odczytu do 5600 MB/s i zapisu do 4300 MB/s. Parametry na tym poziomie znacznie poprawiają produktywność i wynoszą wrażenia płynące z gier na zupełnie nowy poziom.



Dyski CS3040 są dostępne w dwóch wersjach: bez i z zintegrowanym, aluminiowym radiatorem. Został on zaprojektowany w celu efektywnego odprowadzania ciepła. Składa się z ośmiu pionowych żeber, które zwiększają jego całkowitą powierzchnię. Przekłada się to na lepszy przepływ powietrza, a tym samym niższą temperaturę urządzenia podczas długotrwałej i intensywnej pracy.



Wszystkie dyski z serii PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe Gen4 x4 pojawią się w polskich sklepach ze sprzętem komputerowym w wersji z oraz bez radiatora. Wersja 500GB została wyceniona na odpowiednio 569 PLN i 499 PLN. Natomiast dysk o pojemności 1TB na 869 PLN i 819 PLN, a 2TB – 1649 PLN i 1609 PLN.





Najważniejsze cechy:

- Radiator z wytłaczanego aluminium w wybranych modelach

- Prędkość nowej generacji: odczyt sekwencyjny do 5600 MB/s i zapis do 4300 MB/s

- Zwiększona przepustowość umożliwia osiągnięcie ekstremalnych osiągów i niskich opóźnień, dzięki czemu wydajność CS3040 jest znacząco wyższa od dysków SSD opartych na interfejsie SATA i NVMe Gen 3

- Niższe zużycie energii, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną

- Większa wytrzymałość na ekstremalne warunki pozwalająca na zachowywanie danych nawet po upadku



























Źródło: Info Prasowe / PNY