SMSL DP5 oraz SP400 idealnie dobrana para

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SMSL DP5 to najnowszy odtwarzacz ze wsparciem sieci od SMSL. Jego funkcjonalność opiera się na możliwości odtwarzania muzyki z bardzo wielu różnych źródeł takich jak: komputer ,telefon komórkowy, serwer NAS, dysk/pendrive, karta pamięci itd. Za wygodę obsługi naszego multimedialnego centrum rozrywki odpowiada przedni panel z dużym, kolorowym ekranem i wygodnym pokrętłem wielofunkcyjnym. DP5 obsłużymy również pilotem zdalnego sterowania, a także poprzez telefon lub tablet z aplikacją Hiby Link.







SMSL DP5 to również wsparcie dla Wi-Fi z AirPlay i DLNA, wystarczy być w zasięgu tej samej sieci WLAN, aby móc szybko odtworzyć muzykę na DP5 bez użycia kabli. Nie ma znaczenia, czy korzystasz ze starszego standardu 2.4GHz, czy najnowszego 5GHz, DP5 wspiera obydwa systemy. Przydatną funkcją jest również komunikacja Bluetooth z obsługą kodeka wysokiej rozdzielczości APT-X.



Zastosowanie niemal wszystkich dostępnych rozwiązań połączeniowych umożliwia wykorzystanie nowego DP5 do odtwarzania muzyki na:

- słuchawkach poprzez złącze słuchawkowe

- zewnętrznym DAC’u poprzez złącza cyfrowe

- aktywnych głośnikach

- zewnętrznym wzmacniaczu słuchawkowym lub głośnikowym



SMSL DP5 to nie tylko funkcjonalność połączeń, a przede wszystkim bezkompromisowe podejście do jakości dźwięku poprzez zastosowanie flagowego układu od Amerykańskiego ESS Sabre. W tym przypadku mowa o topowym przetworniku ES9038PRO. Wysoki wskaźnik SNR, ekstremalnie niski poziom zniekształceń, wsparcie dla natywnego dekodowania DSD, to gwarancja najwyższej możliwej jakości brzmienia. Natywne dekodowanie MQA to ukłon w stronę użytkowników serwisu Tidal. Wykorzystane analogowe złącza symetryczne XLR umożliwiają stworzenie zbalansowanego toru audio z zewnętrznym wzmacniaczem na przykład SMSL SP400.



Cena modelu w Polsce to 3500 PLN z VAT.





Drugą z nowości która właśnie trafiła do sprzedaży jest zbalansowany wzmacniacz certyfikowany logo THX, czyli SMSL SP400. Urządzenie można wykorzystać z dowolnym źródłem, jednak jego kształt, wymiary i design idealnie sprawdzają się jako dopełnienie do odtwarzacza SMSL DP5 oraz DACa SMSL M400 ,tworząc razem w pełni zbalansowany system oferujący najwyższej klasy brzmienie Hi-Res Audio.



Funkcjonalność to jeden z ważniejszych atutów w produktach SMSL. SP400 nie odbiega tutaj od firmowej tradycji. Może on działać zarówno jako końcowy wzmacniacz słuchawkowy w trybie zbalansowanym lub niezbalansowanym, jak również może być wysokiej jakości przedwzmacniaczem zbalansowanym na przykład dla systemu kolumnowego.



Skupmy się na tym co najważniejsze w High-End’owym wzmacniaczu, czyli na wydajności audio, a ta w SP400 jest wyjątkowa za sprawą wykorzystania modułu THX-AAA888, ale nie tylko. W SP400 wykorzystano aż 6 warstwową płytkę drukowaną z niezwykle precyzyjnymi rezystorami, oraz dwa zmodyfikowane układy zasilające, które gwarantują wysoką i stabilną jakość zasilania. Zastosowanie takich technologii w połączeniu z pracującym w układzie THX system korekcji gwarantuje wybitne wręcz efekty końcowe w postaci niezwykle prawdziwego, bliskiego rzeczywistości brzmienia o dużej mocy, bardzo wysokim poziomie skuteczności i skrajnie niskim poziomie zniekształceń.



Wysokiej jakości układ wymaga równie wysokiej precyzji dopasowania do potrzeb użytkownika. Regulacja głośności SP400 pozwala na precyzyjne dostosowanie poziomu dźwięku, zapewniając jednocześnie niski poziom szumów. Regulacja głośności ma aż 256 poziomów i wykorzystuje do swojego działania podzespoły produkowane z najwyższą dokładnością w Japonii. Dodatkowo SP400 daje możliwość regulowania poziomu Gain w zakresie 3 stopni tak, aby dopasować skalę wydajności do wymagań podłączonych słuchawek, co znacząco podnosi funkcjonalność i przyjemność z korzystania.



Obwód zasilający SP400 nie ma prawa zostawać w tyle, w tym przypadku SMSL integruje dwa specjalnie zaprojektowane zasilacze 24W o wysokiej wydajności i niskim poziomie szumów. Dzięki temu pozwalają dostarczyć do pozostałych obwodów audio czysty sygnał elektryczny, niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości odtwarzania dźwięku.

Wszystkie komponenty SP400 zostały zintegrowane w pięknej aluminiowej obudowie obrabianej CNC. Konstrukcja SP400 jest zgodna z konstrukcją innych urządzeń z tej serii, zapewniając spójną wizualnie integrację. Przód urządzenia zdobi piękny ekran OLED, wyświetlający wszelkie przydatne informacje i umożliwiający intuicyjną nawigację.



Do dyspozycji użytkownika SMSL posiada komplet złączy w postaci wejść analogowych single ended RCA, zbalansowanych XLR. Wyjścia realizowane są za pomocą złączy słuchawkowych Jack 6,3mm oraz zbalansowanego 4 pin XLR oraz podwójnego wyjścia Preamp 3 pin XLR.



Cena modelu w Polsce wynosi 2999 PLN z VAT.





Specyfikcja techniczna SMSL DP5

● Tryby wejścia: USBx2 / USB Audio / micro SD / Bluetooth / DLNA / SAMBA (NAS)

● Tryby wyjścia: liniowe / zbalansowane / słuchawkowe / światłowodowe / koaksjalne / AES / Bluetooth USB / wyjście USB / I2S

● THD + N: 0.00015%

● Zakres dynamiczny: 130dBA (A-ważony)

● SNR: 130dB (A-ważony)

● Moc wyjściowa słuchawek:

89 mW (32 Ω), 64 mW (64 Ω), 27 mW (150 Ω), 14 mW (300 Ω)

● Poziom wyjściowy linii niezbalansowanej: 2.1 Vrms

● Poziom wyjściowy linii zbalansowanej: 5.2 Vrms

● USB Audio: DSD obsługa do DSD256, obsługa PCM do PCM384kHz

● Zgodność z systemem audio USB: Windows 7/8 / 8.1 / 10; Mac OS X; Linux

● DSD D2P: do DSD128

● DSD DOP: wsparcie do DSD 256

● DSD Native: wsparcie do DSD 256

● Wyjście cyfrowe: wsparcie dla DSD64

● PCM: wsparcie do 384 kHz

● System plików: obsługa FAT / FAT32 / NTFS

● Pojemność karty micro SD: wsparcie do 256GB

● Dysk USB / dysk twardy: wsparcie do 4TB

● Maksymalny prąd wyjściowy USB: 2A (suma dwóch prądów wyjściowych USB)

● Maksymalny prąd wyjściowy USB A: 2A

● Wyjście USB DAC: obsługiwane

● Wersja Bluetooth: edycja 4.0

● APT-X: obsługiwane

● BlueInput: obsługiwane

● Wyjście Bluetooth: obsługiwane

● HiBy Link: obsługiwane

● Funkcja WI-FI: obsługiwane

● Specyfikacje WI-FI: obsługa 2.4G / 5G

● Pobór mocy: 4 W

● Tryb gotowości: 0.5 W



Specyfikacja techniczna SP400

Rodzaj produktu: Zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy

• Chip wzmacniający: THX AAA-888

• Wejścia: 1x Single-ended stereo RCA, 1x Zbalansowane stereo XLR

• Wyjścia: 1x Jack 6.35mm single-ended wyjście słuchawkowe, 1 x XLR 4-pinowe zbalansowane wyjście słuchawkowe, 1 x XLR zbalansowane wyjście (Pre-Out)

• Moc wyjściowa: Zbalansowane: 2 x 12 W przy 16 Ω, 2 x 6 W przy 32 Ω, 2 x 880 mW przy 300 Ω, 2 x 440 mW przy 600 Ω

Single-ended: 2 x 6 W przy 16 Ω, 2 x 3 W przy 32 Ω, 2x 440 mW przy 300 Ω, 2x 220 mW przy 600 Ω

• SNR: 133 dB (A-ważone)

• Szum wyjściowy: 1.9 µV (A-ważone)

• THD + N: -123 dB, 0,00007% (1 kHz, 32 Ω), -117 dB, 0,00013% (20 Hz - 20 kHz, 32 Ω, -3 dB)

• THD: <-125dB, 0,00006%

• Impedancja wejściowa: 47kΩ

• Impedancja wyjściowa: Około 0Ω

• Pasmo przenoszenia: 0.1 Hz - 500 kHz (-3 dB)

• Zasilacz: AC 100–240 V, 50–60 Hz

• Zużycie mocy: <40W

• Zużycie mocy w trybie czuwania: <0.1 W

• Wymiary: 225 x 210 x 43 mm

• Waga: 1330g

• Kolor: czarny





























Źródło: Info Prasowe / MIP