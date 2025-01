CORSAIR - Zasilacze z serii RMe na 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR rozszerza swoją ofertę zasilaczy o zmodernizowaną serię RMe, dostosowaną do potrzeb nowoczesnych systemów o wysokiej wydajności. Te w pełni modułowe jednostki dostępne w wersjach o mocy 650 W, 750 W, 850 W i 1000 W, charakteryzują się sprawnością potwierdzoną certyfikatem Cybenetics Gold. Wyposażona w natywne złącze 12V-2x6 o mocy 600 W (450 W w modelu 650 W), seria RMe obsługuje obecne karty graficzne NVIDIA RTX 40 i jest gotowa na przyszłe karty z serii RTX 50, eliminując potrzebę stosowania adapterów i pozwalając na bezproblemową aktualizację.







Seria RMe jest zgodna ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1, dzięki czemu zapewnia kompatybilność z najnowszymi standardami sprzętowymi i gwarantuje długoterminową niezawodność. Kondensatory klasy premium działające w temperaturze 105°C zapewniają stabilne, niezawodne zasilanie, a siedmioletnia gwarancja zapewnia dodatkowy spokój ducha. Zasilacze te są również wyjątkowo ciche. Otrzymały ocenę A w testach głośności pracy Cybenetics, a tryb wentylatora Zero RPM utrzymuje wentylator 120 mm w bezruchu przy niższych obciążeniach, zapewniając niemal bezgłośną pracę.



Kompaktowa i wszechstronna seria RMe pasuje do szerokiej gamy konstrukcji. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia więcej miejsca na kable, a wytłoczone, niskoprofilowe przewody z grzebieniami ułatwiają utrzymanie porządku i sprawną instalację. Dzięki zaawansowanym funkcjom, pełnej modułowości i zgodności z najnowszymi technologiami zasilacze z serii RMe zapewnią wyjątkową wydajność i niezawodność na wiele lat.



Zasilacze z serii RMe (2025) będą już dostępne u sprzedawców CORSAIR oraz na stronie www.corsair.com.











źródło: Info Prasowe - CORSAIR