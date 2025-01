Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zakrzywiony monitor do gier Lenovo Legion Pro 34WD-10 PureSight OLED wciąga użytkownika w świat gry jak nigdy wcześniej. 34-calowy wyświetlacz WQHD PureSight OLED o zakrzywieniu 800R, oferuje częstotliwość odświeżania 240Hz*6 i czas reakcji 0,03 ms oraz parametry 98,5% DCI-P3 i 99% sRGB i obsługę kolorów Delta E







Monitor do gier Lenovo Legion Pro 34WD-10 wyposażony jest w technologię AI, w tym algorytm Anti-Burn-in, który chroni wyświetlacz OLED przed wypalaniem pikseli, a także funkcję wykrywania użytkownika, która automatycznie usypia wyświetlacz, gdy nie zostanie wykryty przed nim żaden użytkownik, wydłużając żywotność urządzenia i redukując zużycie energii. Funkcja Lenovo TrueSplit dzieli ekran na cztery różne konfiguracje, pozwalając na użycie trzech wirtualnych monitorów w przypadku potrzeby zwiększenia produktywności lub ułatwiając zarządzanie graniem i streamingiem na jednym urządzeniu. Wbudowany przełącznik KVM umożliwia płynne przełączanie wyświetlacza i urządzeń peryferyjnych między dwoma komputerami, a tryby Picture-in-Picture i Picture-by-Picture umożliwiają jednoczesne wyświetlanie obrazu na obu komputerach.



Wyświetlacz posiada nastrojowe podświetlenie RGB w dolnej części przedniej ramki, zwiększając immersyjność doświadczeń podczas grania. Kontrolowane za pomocą Legion Space oświetlenie może być zsynchronizowane z treścią wyświetlaną na ekranie, efektami dźwiękowymi i głośnością, lub prędkością ruchu klawiatury i myszy.



Inne funkcje gamingowe obejmują:

• Tryby gry pozwalające szybko przełączać się między ustawieniami monitora dostosowanymi przez użytkownika do jego ulubionych gier,

• Funkcja Dark Boost równoważąca ciemne i jasne punkty na ekranie, zapewniająca wyraźniejszy, lepiej zrównoważony i bardziej szczegółowy obraz,

• Lupa celownicza, która powiększa środek ekranu, umożliwiając szybsze i łatwiejsze celowanie odruchowe.



























źródło: Info Prasowe - Lenovo