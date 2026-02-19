CORSAIR - limitowana edycja obudów FRAME 4000D Nova i Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ma przyjemność ogłosić dołączenie dwóch nowych limitowanych obudów do wielokrotnie nagradzanej linii FRAME 4000D. Modele FRAME 4000D Vault Series Nova i Galaxy wprowadzają wykończenia farbą o zmiennym kolorze, które zmieniają odcień, gdy światło przesuwa się po powierzchni, tworząc wyrafinowany i subtelny wygląd, który zmienia się wraz z kątem widzenia i podświetleniem otoczenia. Nova przechodzi od niebieskiego przez turkusowy do fioletowego, podczas gdy Galaxy przechodzi od różowego przez zielony do szarego, co nadaje każdej obudowie wyraźną tożsamość wizualną. Zbudowane na bazie FRAME 4000D, oba modele z serii Vault dodają wyselekcjonowany zestaw ulepszeń, w tym kompaktową osłonę zasilacza, która pozostawia miejsce na wentylator obudowy 120 mm, pełny panel boczny z hartowanego szkła, aby zaprezentować konstrukcję, oraz ulepszony panel przedni wejść i wyjść.







Zaktualizowano również przednie wejścia/wyjścia, oferując teraz trzy złącza USB Type-C, aby ułatwić ładowanie i podłączanie urządzeń, przy czym pojedynczy żółty port obsługuje do 20 Gb/s, a dwa pozostałe działają z prędkością 5 Gb/s. Na przednim panelu znajduje się standardowe gniazdo audio 3.5 mm i przycisk zasilania ARGB, dzięki czemu użytkownicy mogą dopasować oświetlenie w swoich obudowach, aby uzyskać ogólną estetykę. Przycisk zasilania wykorzystuje zielony przełącznik mechaniczny MX-Style, który zapewnia satysfakcjonujące wrażenia dotykowe i można go zamienić na inny przełącznik mechaniczny oferujący inne wrażenia dotykowe. Te limitowane obudowy mają indywidualnie numerowane aluminiowe plakietki przynitowane do górnej części obudowy obok sekcji InfiniRail. Te nowe dodatki stanowią kontynuację FRAME Modular Case System, oferując doskonałą elastyczność dla konstruktorów komputerów PC, którzy chcą stworzyć swoją idealną konfigurację. Obsługa modyfikacji i aktualizacji jest wbudowana w etos obudowy, umożliwiając wymianę komponentów, modernizację paneli i personalizację pod kątem potrzeb każdego użytkownika.



Seria FRAME 4000D ma również system montażu wentylatorów CORSAIR InfiniRail, który zapewnia niezrównaną elastyczność w konfiguracji chłodzenia, w tym obsługę wentylatorów o szerokości do 200 mm z przodu i 140 mm u góry. System ten optymalizuje wydajność chłodzenia dzięki możliwości montażu większych wentylatorów, np. iCUE LINK RX140 RGB, bez utrudniania przepływu powietrza poprzez ograniczone możliwości montażowe.



Seria FRAME 4000D została zbudowana z myślą o wysokiej wydajności chłodzenia i obsługuje konfiguracje z dwoma radiatorami 360 mm. Dzięki opcjom montażu radiatora z przodu, na górze i z boku, a także przedniemu panelowi przepływu powietrza 3D Y-Pattern, jest on zaprojektowany tak, aby utrzymać optymalną temperaturę nawet przy dużych obciążeniach. Limitowane modele Nova i Galaxy mogą również pomieścić do 13 wentylatorów 120 mm dla maksymalnego przepływu powietrza.



Opcje przechowywania danych obejmują uniwersalne tacki na dyski, które obsługują jeden dysk twardy 3.5" lub maksymalnie dwa dyski SSD 2.5", które mogą zapewnić mnóstwo miejsca na gry i multimedia. Tacki można całkowicie wyjąć, aby uzyskać bardziej przejrzysty wygląd lub zrobić miejsce na niestandardowe układy chłodzenia cieczą. Łatwa integracja z systemem iCUE LINK jest możliwa dzięki hakom na kable, dodatkowym mocowaniom i specjalnej kieszeni montażowej na koncentrator systemu iCUE LINK. Limitowane serie FRAME 4000D Vault, Nova i Galaxy są dostępne od razu bez wentylatorów, umożliwiając użytkownikom zbudowanie idealnej konfiguracji chłodzenia.



Dostępność i gwarancja

Obudowy CORSAIR FRAME 4000D są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Obudowy CORSAIR FRAME 4000D są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Aktualne informacje o cenach obudów z serii CORSAIR FRAME 4000D można uzyskać w witrynie internetowej firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.



























źródło: Info Prasowe - CORSAIR