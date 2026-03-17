CORSAIR - niskoprofilowa klawiatura VANGUARD AIR 99 WIRELESS

CORSAIR ogłosił wydanie niskoprofilowej optyczno-mechanicznej klawiatury dla graczy VANGUARD AIR 99 WIRELESS o konstrukcji 99%. Model CORSAIR OPX, wyposażony w niskoprofilowe przełączniki optyczne, hiperczęstotliwość sondowania 8000 Hz, obsługę FlashTap SOCD, wszechstronną łączność w trzech trybach i aluminiową ramę, jest zbudowany na solidnym fundamencie do gier. Wysokiej jakości uszczelki montażowe, pięć warstw tłumienia dźwięku i doskonały, zintegrowany ekran LCD sprawiają, że VANGUARD AIR 99 WIRELESS to potężny sprzęt do gier, który sprawdza się we wszystkich aspektach codziennego życia. Jedna z naszych najcieńszych klawiatur, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, mierzy zaledwie 18 mm, i jest doskonale zaprojektowana z myślą o nowoczesnej estetyce.







Wyposażona w integrację z Elgato Stream Deck i programowalne klawisze SD, usprawnia codzienną pracę do pojedynczych naciśnięć przycisków. VANGUARD AIR 99 WIRELESS to eleganckie rozwiązanie, które bez wysiłku zapewnia wysoką wydajność w grach i optymalizuje zadania związane z produktywnością.



Stworzona do poważnych gier

Wyposażona w funkcje i parametry, które wyróżniają ją na tle innych niskoprofilowych klawiatur dla graczy, VANGUARD AIR 99 WIRELESS ma ultraresponsywne niskoprofilowe przełączniki optyczne CORSAIR OPX. Dzięki małemu skokowi aktywacji wynoszącemu 1,5 mm, te wysokowydajne przełączniki wykorzystują światło podczerwone do wykrywania naciśnięć klawiszy, eliminując mechaniczne opóźnienia odbicia, zapewniając niemal natychmiastową reakcję. Przełączniki te zostały wzbogacone o funkcje FlashTap SOCD i hiperczęstotliwość sondowania 8000 Hz, zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym 2.4 GHz. Dzięki łączności w trzech trybach można łatwo połączyć się za pomocą 2.4 GHz SLIPSTREAM WIRELESS v2, wygodnego Bluetooth lub za pomocą dołączonego kabla USB-A. VANGUARD AIR 99 WIRELESS charakteryzuje się również szeroką wieloplatformową zgodnością, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się doskonałą WYDAJNOŚCIĄ i pełną kontrolą niezależnie od tego, czy korzystają z komputera PC, Mac, konsoli czy innych urządzeń.



Stworzona do hybrydowego życia

Jako część ekosystemu Stream Deck klawiatura ta posiada bezpośrednią integrację z aplikacją Elgato Stream Deck. Użytkownicy mogą mapować polecenia do sześciu programowalnych klawiszy SD, aby szybko i jednym dotknięciem kontrolować swoje gry i codzienne życie. Łatwo usprawnij wszystko w grze, od rutynowych czynności po złożone sekwencje, jednym naciśnięciem. Konfiguruj zakupy w rundach, przywołuj kluczowe manewry i zarządzaj ekwipunkiem bez konieczności przeszukiwania menu ani zapamiętywania skrótów klawiszowych.



Dzięki głębokiej integracji z najpopularniejszymi aplikacjami i narzędziami gracze mogą teraz efektywnie optymalizować swoją pracę hybrydową lub zajęcia online w taki sam sposób, w jaki robią to w swoich ulubionych grach. VANGUARD AIR 99 WIRELESS zapewnia płynną obsługę, umożliwiając użytkownikom inicjowanie połączeń Teams, przełączanie się na ulubiony pędzel, ustawianie poziomów mikrofonu i wyświetlanie wyselekcjonowanego tła bez konieczności przełączania.



Dzięki zasilaniu Virtual Stream Deck, VANGUARD AIR 99 WIRELESS umożliwia użytkownikom tworzenie i dostosowywanie klikalnych menu skrótów ekranowych. Użytkownicy mogą łatwo przywołać te menu jednym naciśnięciem klawisza, aby uprościć sterowanie i poprawić wrażenia ze wszystkich swoich ulubionych aplikacji i najczęściej wybieranych gier. Setki wtyczek i gotowych do użycia niestandardowych profili na Elgato Marketplace dają graczom pełną kontrolę nad całym ekosystemem i ulubionymi tytułami w jednym miejscu.



Fantastyczna forma i funkcjonalność

VANGUARD AIR 99 WIRELESS łączy w sobie wysoką WYDAJNOŚĆ z wyrafinowaną, nowoczesną estetyką. Umieszczona w eleganckiej aluminiowej ramie o ultracienkiej, niskoprofilowej sylwetce z doskonałym ekranem LCD, jest idealnym uzupełnieniem każdej nowoczesnej konfiguracji biurkowej. Wysokiej jakości uszczelki montażowe zapewniają doskonałe wyczucie podczas pisania, a pięć warstw wewnętrznego tłumienia dźwięku gwarantuje, że naciśnięcia klawiszy brzmią tak dobrze, jak się je czuje. Wykończona trwałymi, formowanymi w dwóch cyklach nakładkami na klawisze PBT, klawiatura VANGUARD AIR 99 WIRELESS jest zbudowana tak, aby zachować nieskazitelną estetykę i WYDAJNOŚĆ przez wiele lat.



Dostępność i ceny

VANGUARD AIR 99 WIRELESS jest dostępna w sklepie internetowym CORSAIR oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR w cenie 1219.99 PLN.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR