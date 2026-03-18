Acer - pierwsze laptopy TravelMate P4 i P2 w klasie Copilot+ PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer odświeżył biznesową linię laptopów TravelMate, wprowadzając do serii P4 i P2 pierwsze modele klasy Copilot+ PC. Do portfolio dołączyły TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 14 AI oraz TravelMate P2 16 AI. Nowe notebooki zaprojektowano z myślą o firmach, które chcą korzystać z narzędzi AI bez rezygnowania z mobilności, bezpieczeństwa i prostszego zarządzania sprzętem. Wszystkie urządzenia wykorzystują procesory Intel Core Ultra Series 3, a wybrane konfiguracje będą dostępne także z Intel vPro. Acer stawia na połączenie wydajności gotowej na zadania AI, długiego czasu pracy, funkcji wspierających wideokonferencje oraz zabezpieczeń, które mają znaczenie w codziennej pracy i przy zarządzaniu większą flotą urządzeń. To jednocześnie pierwsze modele Copilot+ PC w rodzinach TravelMate P4 i P2.







Acer TravelMate P4 – lżejsza konstrukcja i większa elastyczność pracy

TravelMate P4 14 AI oraz TravelMate P4 Spin 14 AI to propozycje dla użytkowników, którzy oczekują od laptopa większej mobilności i bardziej elastycznej formy pracy. Oba modele zamknięto w aluminiowych obudowach, a producent podkreśla, że są one cieńsze i lżejsze od poprzedniej generacji. W obu przypadkach użytkownik dostaje 14-calowy ekran 16:10 w wersji WUXGA lub 3K, co przekłada się na wygodniejszą pracę z dokumentami, arkuszami i aplikacjami biznesowymi. Nie zabrakło też obsługi wielu zewnętrznych monitorów 4K przez dwa porty USB-C i HDMI. Najbardziej wszechstronnym modelem w tej parze jest TravelMate P4 Spin 14 AI – konwertowalny notebook z zawiasem 360 stopni, ekranem dotykowym i chowanym rysikiem. To propozycja dla osób, które obok klasycznej pracy na laptopie często notują, prezentują treści albo pracują w bardziej elastyczny sposób. Z kolei TravelMate P4 14 AI pozostaje klasycznym, lekkim notebookiem do pracy mobilnej, a jego waga zaczyna się od 1,19 kg. Oba modele oferują także czytnik linii papilarnych, podświetlaną klawiaturę, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz zestaw portów obejmujący m.in. Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, microSD i RJ-45.



Acer TravelMate P2 – biznesowe notebooki do codziennej pracy

TravelMate P2 14 AI i TravelMate P2 16 AI odpowiadają za bardziej praktyczny, codzienny wymiar nowej linii TravelMate. To modele zaprojektowane z myślą o codziennej pracy w firmie – bardziej uniwersalne, ale nadal wyposażone w rozwiązania typowe dla Copilot+ PC. Acer stawia tu na prosty, praktyczny zestaw cech: ekrany WUXGA IPS 16:10 z odświeżaniem 120 Hz, długi czas pracy oraz szybkie ładowanie, które według producenta pozwala uzupełnić baterię do 80% w godzinę albo do 50% w 30 minut. Wariant 16-calowy daje więcej przestrzeni roboczej, dlatego lepiej sprawdzi się tam, gdzie na co dzień pracuje się na wielu oknach, większych tabelach czy bardziej rozbudowanych materiałach. W obu modelach przewidziano również opcjonalną łączność LTE, a w zależności od konfiguracji dostępne będą także czytnik linii papilarnych i podświetlana klawiatura.



AI, bezpieczeństwo i wsparcie dla działów IT

W całej nowej serii Acer mocno akcentuje praktyczne wykorzystanie AI. Laptopy oferują funkcje Windows 11 Copilot+ PC, a także rozwiązania poprawiające komfort pracy hybrydowej, takie jak Acer PurifiedVoice z redukcją szumów opartą na AI, Acer PurifiedView i TravelMateSense, pomagający lepiej zarządzać energią i ustawieniami urządzenia. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, co ma ułatwiać współpracę i szybkie udostępnianie plików. Równie ważna jest warstwa bezpieczeństwa. Wszystkie nowe modele należą do klasy Secured-core PC, a na liście zabezpieczeń znalazły się m.in. dTPM, fizyczna przesłona kamery, Kensington Nano lock oraz opcjonalny Chassis Intrusion Alarm, który może poinformować o nieautoryzowanym otwarciu obudowy. Z perspektywy firm istotne będą także Commercial BIOS i Acer Office Manager, czyli narzędzia ułatwiające zarządzanie flotą urządzeń, również przy ograniczonym wsparciu IT. Całość uzupełnia zgodność z normą MIL-STD 810H, a wybrane konfiguracje będą dostępne także w wersjach z certyfikacją TCO.



Dostępność

Nowe laptopy Acer TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 14 AI oraz TravelMate P2 16 AI mają trafić do sprzedaży w regionie EMEA w czerwcu 2026 roku.











źródło: Info Prasowe - ACER