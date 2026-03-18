QOOBE - Gaming na miniPC?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Współczesne gry komputerowe kojarzą nam się zwykle z dużym i drogim sprzętem. Jednak miniPC od QOOBE pokazują, że dobra wydajność nie musi się wiązać z wielkim wydatkiem i sprzętem, który ciężko gdzieś zabrać. Jeszcze kilka lat temu gaming kojarzył się głównie z dużymi komputerami stacjonarnymi i rozbudowanymi kartami graficznymi. Dziś jednak coraz większą popularność zdobywają kompaktowe komputery typu miniPC, i to nie tylko pod zastosowania biurowe. QOOBE pokazuje, że nawet niewielkie urządzenie może zapewnić wydajność wystarczającą do codziennej pracy, multimediów, a także wielu gier komputerowych.







QOOBE II AP12450 – nie tylko do biura

Dobrym przykładem jest QOOBE II AP12450, miniPC wyposażony w procesor Intel Core i5-12450H z 8 rdzeniami i 12 wątkami oraz 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD NVMe. Taka konfiguracja pozwala na komfortową pracę, obsługę multimediów oraz granie w popularne tytuły e-sportowe i mniej wymagające produkcje. Komputer korzysta z grafiki Intel UHD Graphics, która radzi sobie z grami takimi jak League of Legends, Counter-Strike 2, Minecraft czy DOTA 2. Co ważne, sprzęt ten jest w stanie zaoferować niskie zużycie energii. Do tego świetnie nadaje się także nie tylko do gamingu. Praca, edycja multimediów czy płynne odtwarzanie wideo nie stanowią dla niego problemu. W ten sposób ten maleńki komputer staje się nie tylko narzędziem pracy, ale i centrum rozrywki w domu. Także dzięki bogatemu zestawowi portów USB, HDMI oraz gniazd audio i do Internetu.



QOOBE U155H - mały mocarz

Jeszcze większe możliwości gamingowe oferuje QOOBE U155H, który wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 7-155H oraz zintegrowaną kartę Intel Arc Graphics. To generacja zaprojektowana z myślą o bardziej wymagających zastosowaniach multimedialnych i grach, nie rezygnując jednocześnie z niewielkich rozmiarów. Pozwala to na uruchamianie wielu popularnych tytułów, takich jak Fortnite, Forza Horizon 5, GTA V, The Wiedźmin 3, Rocket League, a nawet Cyberpunk 2077, szczególnie w rozdzielczości Full HD i średnich ustawieniach graficznych. Ten model obsługuje także ray-traycing, a wbudowana pamięć RAM o pojemności 32 GB może jeszcze zostać poszerzona do pojemności aż 96 GB. To niezwykle ważne pod kątem samego grania, ale też zastosowania tego sprzętu przy okazji pracy kreatywnej, edycji wideo czy projektowania.



QOOBE pokazuje tym samym, że miniPC przestają być wyłącznie komputerami biurowymi. Coraz częściej stają się za to także kompaktowymi platformami do gier, które zajmują niewiele miejsca na biurku, zużywają mniej energii, łatwo je przetransportować, a jednocześnie pozwalają cieszyć się wieloma popularnymi tytułami. I to w atrakcyjnej cenie, która wynosi 1949.99 PLN dla modelu QOOBE II AP12450 oraz 3599.99 PLN dla QOOBE U155H.





















źródło: Info Prasowe - QOOBE