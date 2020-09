CORSAIR - nowa linia zasilaczy CX-F RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży pierwszą linię zasilaczy z podświetleniem RGB w postaci indywidualnie adresowanych diod LED – CX-F RGB. Modułowe zasilacze z premierowej serii charakteryzują się sprawnością klasy 80 PLUS Bronze oraz są dostępne w wersjach 550 W, 650 W i 750 W z obudową i okablowaniem w kolorze czarnym lub białym. Wnętrze systemu oświetla osiem personalizowanych diod LED RGB ze 120-milimetrowego wentylatora, którymi można sterować za pomocą dedykowanego przycisku umieszczonego na obudowie zasilacza, zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE lub złącza ARGB 5 V na płycie głównej.







Zastosowane w jednostkach z serii CX-F RGB o sprawności 88% w klasie 80 PLUS Bronze japońskie główne kondensatory elektrolityczne działające w temperaturze 105°C zapewniają stałe i niezawodne źródło energii o doskonałych parametrach. W pełni modułowe okablowanie pozwala na pozbycie się niepotrzebnych przewodów i utrzymanie schludnego wnętrza. 120-milimetrowy wentylator działa według specjalnie dostosowanej krzywej prędkości zapewniającej niski poziom hałasu oraz pozwalając na stabilne i efektywne dostarczanie zasilania. Ponadto, w połączeniu z kompatybilnymi płytami głównymi i procesorami zasilacze z serii CX-F RGB są w pełni zgodne z trybem nowoczesnego stanu wstrzymania firmy Microsoft pozwalającego na błyskawiczne wybudzanie uśpionego komputera.



Podświetlenie zasilaczy CX-F RGB stanowi osiem jasnych, indywidualnie adresowanych diod LED RGB, którymi można sterować za pomocą przycisku pozwalającego na wybór jednego spośród dziewięciu trybów podświetlenia i ośmiu kolorów. Bardziej wymagający użytkownicy mogą podłączyć zasilacz CX-F RGB do kontrolera podświetlenia RGB od CORSAIR, takiego jak iCUE Lighting Node PRO lub Commander PRO, aby za pomocą oprogramowania iCUE móc w pełni dostosować efekty świetlne do swoich preferencji. Dodatkowo, zasilacze CX-F RGB można podłączyć do złącza ARGB 5 V na płycie głównej, aby za jej pośrednictwem sterować podświetleniem. Ten sposób zarządzania ARGB wymaga kompatybilnej płyty głównej z 3-stykowym złączem sterowania podświetleniem RGB 5 V.



Zasilacze z serii CX-F RGB są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym najpóźniej do końca października br.



Sugerowana cena detaliczna to 345 PLN za wersję CX550F RGB, 389 PLN za CX650F RGB oraz 419 PLN za CX750F RGB.



Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair