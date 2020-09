TRANSCEND JetFlash 920 - szybki i stylowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TRANSCEND prezentuje nowy model pendrive’a – JetFlash 920 o pojemności do 256 GB. Szybki nośnik został opakowany w elegancką i jednocześnie wytrzymałą aluminiową obudowę. JetFlash 920 to przenośna pamięć z interfejsem USB 3.2 Gen 1. Osiąga prędkości odczytu do 420 MB/s oraz zapisu do 400 MB/s i wytrzymuje 3000 cykli P/E. Dostępna jest w dwóch wersjach pojemnościowych: 128 GB oraz 256 GB. Obudowa nośnika wykonana została z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium. Szare, piaskowe wykończenie nadaje całości klasyczny wygląd. Użytkownicy przywiązujący wagę do detali z pewnością docenią otwór umieszczony z tyłu urządzenia, który umożliwia przymocowanie sprzętu do smyczy, telefonu lub portfela. To pozwoli zabezpieczyć sprzęt przed pozostawieniem w przypadkowym miejscu lub zagubieniem w torebce.







Producent oferuje specjalną aplikację TRANSCEND Elite, która jest kompatybilna z systemami: macOS, Windows i Android. Oprogramowanie to pozwala między innymi na tworzenie kopii zapasowej, przywracanie oraz szyfrowanie danych.



JetFlash 920 jest już dostępny w sklepach w Polsce w cenach około 140 PLN za 128 GB oraz 220 PLN za 256 GB. Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta.

























Źródło: Info Prasowe / Transcend