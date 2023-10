CORSAIR - nowe układy chłodzenia AIO dla ekosystemu iCUE LINK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR pokazała nowe zintegrowane układy chłodzenia flagowej klasy premium należące do dynamicznie rozwijającego się jednoprzewodowego ekosystemu iCUE LINK – iCUE LINK LCD. Modele z serii iCUE LINK LCD z wyraźnym i w pełni konfigurowalnym ekranem LCD IPS o przekątnej 2,1", fantastycznymi wentylatorami CORSAIR QX RGB i sprytnie ukrytymi przewodami zapewniają niezrównane wrażenia estetyczne. Oczywiście doskonały wygląd musi iść w parze z wydajnym chłodzeniem, a miedziana płytka chłodząca o konstrukcji split-flow znajdująca się w sercu układów chłodzenia iCUE LINK LCD sprawia, że nawet najbardziej wymagające procesory osiągają swój pełny potencjał.







Zintegrowane układy chłodzenia iCUE LINK H100i, H150i i H170i LCD są wyposażone odpowiednio w radiatory 240 mm, 360 mm i 420 mm, dzięki czemu są zgodne z wieloma systemami. Fabrycznie nałożona najwydajniejsza pasta termoprzewodząca klasy premium CORSAIR XTM70 i uchwyty do montażu beznarzędziowego pozwalają na montaż układu z serii iCUE LINK LCD w parę minut na większości popularnych płyt głównych, między innymi z gniazdami Intel LGA 1700, 1200, 115X oraz AMD Socket AM5 i AM4. Oczekująca na rejestrację patentu jednoprzewodowa technologia ekosystemu iCUE LINK udowadnia, że budowa komputera może być niewiarygodnie szybka i łatwa. Konstruktorzy mogą łączyć wentylatory QX RGB – zarówno dołączone do układu chłodzenia, jak i dodatkowe – szeregowo za pomocą uniwersalnego złącza iCUE LINK podłączonego do jednego portu na koncentratorze systemowym iCUE LINK. W efekcie konstrukcja komputera jest prostsza i zawiera mniej przewodów niż kiedykolwiek wcześniej, co ułatwia utrzymanie ich w porządku.



Ultrajasny ekran LCD o rozdzielczości 480 x 480 na zatyczce pompki to charakterystyczny element każdego układu chłodzenia z serii iCUE LINK LCD. Dzięki niemu użytkownik może wyrazić swoją osobowość na wiele sposobów, wyświetlając na przykład logo drużyny e-sportowej albo animowane GIF-y z ulubionymi memami w 24-bitowej głębi kolorów. A dzięki wyjątkowej konstrukcji wszystkich układów chłodzenia iCUE LINK przewody są ukryte, co pozwala uzyskać idealny wygląd systemu.



Tego samego dnia premierę ma także niecierpliwie oczekiwany samodzielny moduł ekranu iCUE LINK AIO LCD, który pozwala niecierpliwym miłośnikom nowości iCUE LINK na szybkie i łatwe dodanie wyraźnego wyświetlacza LCD do dowolnego układu chłodzenia procesora CORSAIR iCUE LINK. Kompatybilne są wszystkie układy chłodzenia iCUE LINK wprowadzone w 2023 roku, w tym iCUE LINK H170i RGB, iCUE LINK H150i RGB, iCUE LINK H115i RGB oraz iCUE LINK H100i RGB. Instalacja ekranu bez użycia narzędzi bezpośrednio na zatyczce pompki trwa parę sekund. Wystarczy zacisnąć zatrzask i od razu można przejść do personalizacji ekranu w oprogramowaniu iCUE. Poprzednie układy chłodzenia CORSAIR, w tym PRO, ELITE i ELITE CAPELLIX, są niezgodne z modułem ekranu iCUE LINK AIO LCD.



Te modele, łączące dwie najpopularniejsze cechy zintegrowanych układów CORSAIR – wyraźny ekran LCD oraz rewolucyjną skuteczność i łatwość obsługi technologii iCUE LINK – reprezentują błyskotliwość i prostotę w najlepszym wydaniu.



Dostępność

Układy CORSAIR iCUE LINK H100i LCD, H150i LCD i H170i LCD oraz moduł ekranu iCUE LINK AIO LCD są już dostępne w przedsprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Układy z serii iCUE LINK LCD są objęte sześcioletnią gwarancją, a moduł ekranu iCUE LINK AIO LCD – pięcioletnią gwarancją. Ponadto w obu przypadkach przysługuje ogólnoświatowa obsługa klienta i pomoc techniczna firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR