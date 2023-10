CORSAIR przedstawia K70 CORE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej klawiatury K70 Core o doskonałych właściwościach dla wszystkich graczy. Pełnowymiarowy model K70 CORE z mechanicznymi przełącznikami liniowymi CORSAIR MLX Red zapewnia wygodę pisania i gry. K70 CORE to świetny wybór zarówno dla osób, które grają od czasu do czasu, jak i dla aspirujących profesjonalnych e-sportowców. W klawiaturze K70 CORE zastosowano mechaniczne przełączniki liniowe CORSAIR MLX Red o ultraszybkiej reakcji, które odznaczają się płynnością działania cenioną przez entuzjastów i graczy. Smarowanie fabryczne zapewnia idealnie gładki skok każdego klawisza, a zwarta konstrukcja przełączników zwiększa stabilność. Mechaniczne przełączniki CORSAIR Red wraz z optycznymi przełącznikami CORSAIR OPX i magnetycznymi przełącznikami MGX stanowią fantastyczny zestaw trzech opcji do wyboru dla wymagających graczy.







Przełączniki są otoczone dwiema warstwami pianki tłumiącej wysokiej jakości, która likwiduje denerwujące odgłosy utrudniające koncentrację na grze. Wydawane przez nie stłumione dźwięki pozwalają w pełni rozkoszować się grą. Klawiatura K70 CORE ułatwia personalizację gry. Wielofunkcyjne pokrętło służy nie tylko do regulacji poziomu głośności, ale także do ustawiania jasności podświetlenia RGB, przewijania stron internetowych oraz przybliżania i oddalania obrazu. Obok niego znajduje się programowalny przycisk do sterowania multimediami. Oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia wykorzystanie pełni możliwości klawiatury, w tym sterowanie podświetleniem RGB poszczególnych klawiszy, tworzenie makr, zmienianie mapowania klawiszy itd.



onadto niezwykle cicha i komfortowa klawiatura K70 CORE odznacza się niezwykłą trwałością i doskonałą konstrukcją. Przełączniki CORSAIR Red są osadzone w solidnej aluminiowej płycie górnej oraz wyposażone w trwałe nakładki klawiszy formowane w dwóch cyklach. Ulepszona konstrukcja pozwala na spokojną grę bez strachu, że klawiatura może w każdej chwili przestać działać.



Dostępność i gwarancja

Klawiatura gamingowa CORSAIR K70 CORE, jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów online firmy CORSAIR. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR