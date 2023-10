ZTE MF985T - Szybko, mobilnie, dotykowo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Któż z nas nie jest dziś online? Dla wielu to obecnie konieczność ze względu na obowiązki w pracy lub w szkole, ale Internetu używamy również po godzinach, do rozrywki i rozwoju osobistego. Bezproblemowy dostęp do szybkiego Internetu jest więc kluczowy. Z myślą o potrzebach współczesnych internautów ZTE przygotował nowy produkt – mobilny router LTE MF985T. Internet powinien być przede wszystkim szybki, dlatego nowy router mobilny ZTE MF985T obsługuje LTE CAT12. Oznacza to, że urządzenie to umożliwia błyskawiczne pobieranie danych z prędkością do 600Mb/s, niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, oglądasz filmy czy grasz online. Ponadto dwuzakresowe Wi-Fi 2x2 gwarantuje doskonałe połączenie zarówno na pasmach 2.4 GHz (300 Mbps) jak i 5 GHz (866 Mbps).







Router ZTE MF985T w swoim wnętrzu posiada baterię o pojemności 3000mAh, która umożliwia pracę nawet przez 10 godzin na jednym ładowaniu! Dzięki temu bez problemu wykonasz swoją pracę zdalną, a po niej odpoczniesz, np. oglądając ulubiony serial lub przeszukując internetowe sklepy. Bardzo istotną cechą routera ZTE MF985T jest fakt, że może on obsługiwać jednocześnie aż do 32 użytkowników. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w niedużej firmie, w domu rodzinnym i w każdej innej większej grupie osób, np. podróżujących przyjaciół, którzy pragną pozostać online.



Intuicyjny ekran dotykowy

Charakterystyczną cechą nowego routera ZTE MF985T jest jego kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2.4 cala. Dzięki takim wymiarom konfiguracja i obsługa tego urządzenia jest niezwykle łatwa i intuicyjna. Router ZTE MF985T charakteryzuje także prosty, minimalistyczny design oraz niewielki wymiar: 116x67x15,5 mm. Dzięki temu urządzenie bez trudu wkomponuje się w dowolne miejsce na biurku lub szafce w domu czy w biurze.



Wiele możliwości i wszechstronność

ZTE MF985T wyposażony jest w złącza USB-C, nanoSIM, wyjścia na anteny zewnętrzne TS-9 oraz czytnik kart microSD, które pozwalają na pełną elastyczność i umożliwiają dostosowanie urządzenia do aktualnych potrzeb. Urządzenie to posiada także zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak opcjonalny ręczny wybór pasm – dzięki temu możesz dowolnie dostosować połączenie do swoich potrzeb. Aktualizacje oprogramowania dostępne online dają gwarancję, że router jest zawsze zoptymalizowany i gotowy do działania.



Mobilny router ZTE MF985T kosztuje około 349 PLN.











Źródło: Info Prasowe - ZTE