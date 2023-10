Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wygodny ekran, duża liczba portów do wykorzystania, podświetlana klawiatura oraz Windows 11 to atuty nowego laptopa techbite PIX 15.6 FHD 128 GB, który właśnie trafia na rynek. Dzięki temu komputer idealnie sprawdzi się zarówno jako narzędzie do nauki i pracy biurowej, jak i rozrywki. Laptop oferuje czytelny 15,6-calowy ekran Full HD o rozdzielczości 1920x1080 px, wykorzystujący technologię IPS o odświeżaniu 60 Hz. Taka konfiguracja zapewnia odpowiednią jakość obrazu i gwarantuje nie tylko możliwość wygodnej pracy biurowej i efektywnej nauki, ale także satysfakcjonującej rozrywki.







Za płynne i wydajne działanie laptop techbite PIX 15.6 FHD 128 GB odpowiadają 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron N5105 i 8 GB pamięci RAM, którą w razie potrzeby można zamienić na większą oraz bateria o pojemności 6400 mAh. Dzięki temu bez problemu załatwimy wszystkie sprawy nie martwiąc się o stan akumulatora. Urządzenia działa pod kontrolą Windowsa 11.

Wszystkie potrzebne pliki można mieć zawsze przy sobie, dzięki wbudowanej pamięci wewnętrznej o pojemności 128 GB. Dodatkowo, laptop posiada slot na SSD, co pozwala na rozszerzenie przestrzeni pamięci poprzez wymianę dysku.



Praktyczny laptop z dużą liczbą portów

Nowy techbite PIX 15.6 FHD 128 GB wyróżnia się także szerokim zestawem portów. Użytkownicy dostali do dyspozycji: jedno złącze USB 2.0 oraz po dwa porty USB 3.0 i USB typu C, wyjście HDMI 1.4a, gniazdo audio 3.5 mm, a także gniazdo Ethernet. Urządzenie korzysta z technologii WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0. Model PIX 15.6 został również wyposażony w podświetlaną klawiaturę, idealną dla użytkowników pracujących wieczorami w słabych warunkach oświetleniowych oraz kamerę 2 Mpx, wyposażoną w zaślepkę.



Laptop jest dostępny w cenie 1599 PLN i można go nabyć w sklepie producenta oraz u operatora - w Orange. Właścicielem marki techbite jest mPTech, polski producent i dystrybutor sprzętu elektronicznego w tym m.in. smartfonów i telefonów komórkowych, smartwatchy, laptopów i tabletów.

































Źródło: Info Prasowe - mPTech