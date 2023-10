Logitech Wave Keys - Nowa klawiatura ergonomiczna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dzisiaj Wave Keys oraz Wave Keys for Business - bezprzewodową klawiaturę ergonomiczną, stworzoną z myślą o zapewnieniu użytkownikom komfortu i dobrego samopoczucia podczas pracy przy biurku zarówno w domu, jak i w biurze. Klawiatura Wave Keys posiada unikalny kształt fal, który układa dłonie, nadgarstki i przedramiona w naturalnej pozycji do pisania. Dodatkowo, wbudowane poduszki pod nadgarstki zapewniają im wygodne wsparcie przez cały dzień. Wave Keys łączy się przez Bluetooth lub przy użyciu dołączonego odbiornika Logi Bolt z aż trzema urządzeniami jednocześnie, zapewniając łatwe i bezpieczne przełączanie między komputerem, tabletem a telefonem za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Funkcja działa w systemach Windows, macOS, iPadOS oraz ChromeOS.







Personalizacja za pomocą Logi Options+

Dla jeszcze większej wygody użytkowników, za pomocą aplikacji Logi Options+ można spersonalizować działania, np. utworzyć skrót ’Nie przeszkadzać’ oraz stworzyć dedykowane Smart Actions – inteligentne akcje – które oszczędzają czas i ułatwiają pracę, jak ‘Rozpoczęcie dnia’, otwierające jednym przyciskiem zestaw programów i aplikacji niezbędnych użytkownikowi do rozpoczęcia pracy.



Nowość w serii Logitech ERGO

Wave Keys to najnowszy produkt w serii ERGO firmy Logitech - obok myszy ergonomicznej Lift i innych urządzeń zapewniających dobre samopoczucie w miejscu pracy. Klawiatura została zaprojektowana w oparciu o testy użytkowników, m.in. w Ergo Lab firmy Logitech, i zatwierdzona przez instytucję US Ergonomics. Potwierdza to, że przy projektowaniu nowych produktów i doświadczeń, firma skupia się przede wszystkim na potrzebach konsumentów.



Z myślą o ekologii

Klawiatura Wave Keys została zaprojektowana z myślą o środowisku i przyszłości pokoleń. Urządzenie jest certyfikowane jako neutralne dla klimatu, a opakowanie z papieru pochodzi z lasów certyfikowanych przez FSC i innych kontrolowanych źródeł. Plastikowe elementy klawiatury zawierają aż 61% certyfikowanego plastiku pokonsumenckiego z recyklingu, aby dać drugie życie plastikowi uzyskanemu ze starych urządzeń elektronicznych i pomóc zmniejszyć ślad węglowy.



Wave Keys for Business – dla firm, które dbają o dobre samopoczucie pracowników

Z myślą o firmach, dla których priorytetem jest dobre samopoczucie pracowników, Logitech wprowadza Wave Keys for Business - nową ergonomiczną klawiaturę, idealną dla osób dbających o ergonomię oraz szukających urządzenia, które zapewni wygodny i znajomy sposób pisania. Klawiatura jest wyposażona w bezpieczną technologię bezprzewodową Logi Bolt, zapewniającą niezawodne połączenia nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych i została zaprojektowana tak, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Dzięki Logi Bolt zespoły IT mogą masowo wdrożyć wygodną, łatwą w użyciu klawiaturę dla całej swojej globalnej siły roboczej oraz zdalnie monitorować jej działanie przez aplikację Logitech Sync, aby upewnić się, że urządzenia ich zespołu są sprawne i aktualne - z globalnym supportem dla Windows, macOS, Chrome OS i innych wiodących systemów operacyjnych. Aplikacja Logi Options+ jest również dostępna do wdrażania wśród pracowników całej firmy w celu personalizacji różnych rozwiązań według ich indywidualnych preferencji, w tym usprawnienia powtarzalnych zadań za pomocą Smart Actions - inteligentnych akcji - lub konfigurowania skrótów klawiaturowych.



Cena i dostępność

Wave Keys jest dostępna od 13 października 2023 roku na stronie logitech.com oraz u partnerów detalicznych. Sugerowana cena detaliczna to 349 PLN. Urządzenie będzie dostępne od listopada 2023 roku na stronie www.logitech.com i u autoryzowanych sprzedawców.





























Źródło: Info Prasowe - Logitech