CORSAIR - nowe wentylatory PC z serii iCUE SP RGB ELITE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży nowe wentylatory z podświetleniem RGB – iCUE SP RGB ELITE. Produkty z premierowej serii oferują osiem indywidualnie adresowanych diod LED RGB i wykorzystują technologię CORSAIR AirGuide z łopatkami zapobiegającymi powstawaniu zawirowań. Nowe wentylatory są dostępne w rozmiarach 120 mm oraz 140 mm. iCUE SP120 RGB ELITE są sprzedawane w potrójnych zestawach wraz z kontrolerem iCUE Lighting Node CORE lub jako pojedyncze sztuki. iCUE SP140 RGB ELITE są sprzedawane w podwójnych zestawach z kontrolerem iCUE Lighting Node CORE lub pojedynczo.







Seria iCUE SP RGB ELITE działa z technologią CORSAIR AirGuide. Rozwiązanie kalifornijskiego producenta zakłada, że łopatki przeciwwirowe koncentrują przepływ powietrza w formie stożka i kierują go bezpośrednio na podzespoły komputera maksymalizując skuteczność ich chłodzenia. Technologia sterowania PWM umożliwia ustawianie szybkości wentylatorów w zakresie od 550 RPM do 1500 RPM (w przypadku iCUE SP120 RGB ELITE) lub od 450 RPM do 1200 RPM (w przypadku iCUE SP140 RGB ELITE). Produkty z premierowej serii generują mocny przepływ powietrza niezależnie od tego, jak są zamontowane – czy pobierają czy odprowadzają ciepło, czy umiejscowione zostały na chłodnicy zintegrowanego układu chłodzenia cieczą czy bezpośrednio w obudowie komputera.



Wentylatory iCUE SP RGB ELITE posiadają półprzezroczyste łopatki z ośmioma indywidualnie adresowalnymi diodami LED RGB, dzięki którym nie tylko chłodzą komputer, ale też tworzą hipnotyzujący pokaz świetlny. Potrójny zestaw wentylatorów iCUE SP120 RGB ELITE i podwójny iCUE SP140 RGB ELITE zawierają kompaktowy kontroler iCUE Lighting Node CORE, który łączy się z komputerem przy użyciu zwykłych złączy USB 2.0 i SATA. Za pomocą dedykowanego kontrolera dodanego do zestawu oraz wszechstronnego oprogramowania CORSAIR iCUE można personalizować i synchronizować efekty podświetlenia ze wszystkimi urządzeniami amerykańskiego producenta. Pozwala to uzyskać zachwycające iluminacje w ramach jednolitego, zaawansowanego ekosystemu iCUE.



Wszystkie wersje wentylatorów z serii iCUE RGB ELITE są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się do końca marca br., producent nie podał oficjalnych sugerowanych cen detalicznych w PLN. Premierowe produkty amerykańskiej firmy są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair