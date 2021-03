Acer Predator Orion 9000 w wersji ekstremalnej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Topopowy model gamingowego komputera Predator Orion 9000 jest już dostępny w Polsce w specyfikacji obejmującej m.in. procesor Intel Core i9, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3090 lub 3080 i nawet 64 GB pamięci RAM. Orion 9000 to najbardziej zaawansowany model desktopa z rodziny Predator. Komputer zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu w szczególnie wymagających grach, w streamingu wideo i montażu filmów. Na polskim rynku Orion 9000 dostępny jest już w wyjątkowo mocnych wersjach z procesorami Intel Core i9, kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3090 lub RTX 3080 i nawet 64 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono w nim 3 TB dysk HDD i dwa dyski SSD o pojemności 1 TB każdy.







Podzespoły komputera zostały zamknięte w obudowie, której boczny panel wykonano z hartowanego szkła. To efektowne rozwiązanie pozwala użytkownikowi zajrzeć do wnętrza desktopa i zobaczyć całą konstrukcję urządzenia – m.in. trzy podświetlane wentylatory Predator FrostBlade, których zadaniem jest zapewnienie Orionowi 9000 niskiej temperatury i prawidłowej cyrkulacji powietrza nawet podczas najintensywniejszej rozgrywki. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem procesora i pozostałych podzespołów jest również układ chłodzenia cieczą.



Orion 9000 umożliwia łatwą rozbudowę oraz modernizację. Pozwala na wpięcie nawet trzech 3,5-calowych dysków HDD i dwóch 2,5-calowych dysków SDD, z możliwością ich wymiany. Demontaż bocznego panelu i instalacja dodatkowych komponentów nie wymaga od użytkownika wykorzystania żadnych specjalistycznych narzędzi.



Komputery Predator Orion 9000 dostępne są w sklepach Media Expert. Cena zestawów, w zależności od konfiguracji, wynosi od 17999 do 22999 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Acer