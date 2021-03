Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 to niereferencyjna, fabrycznie podkręcona wersja “siedemdziesiątki”. Najnowszy chip Nvidii ma tu osiągać minimum 1785 MHz w trybie Boost, przekraczając wyjściowe zegary z wersji Founders. Z taktowaniem układu wspomaganego przez 8 GB pamięci GDDR6 (256-bit) można dalej eksperymentować, co ma ułatwiać przygotowane przez producenta oprogramowanie TuneIT. Za jego pomocą da się nie tylko zmieniać zegary i monitorować parametry pracy, lecz także ustawiać krzywe wentylatorów czy dostosować nastawy podświetlenia. Karta Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 została wyposażona w programowalną iluminację RGB LED, która pozwala na personalizację. Współpracuje ona z systemami producentów płyt głównych, takimi jak Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion. Jest zatem opcja by zsynchronizować efekty świetlne z pozostałymi komponentami znajdującymi się w PC.







Wyposażona w chłodzenie iChill X3 posiada trzy wentylatory o średnicy 9 cm i sześć miedzianych ciepłowodów. Rozprowadzają one ciepło w obrębie radiatora, który pokrywa wszystkie kluczowe sekcje, w tym tę odpowiadającą za zasilanie. W prezentowanym modelu do prawidłowego działania potrzebne są dwie dodatkowe, 8-pinowe wtyczki PCI-Express. Sam zasilacz z kolei nie powinien mieć mniej niż 650 W.



Oprócz mocnego PSU należy również posiadać wolną przestrzeń w obudowie. Konstrukcja ma 300 mm długości i wraz płetwą z logo X3 zajmuje trzy sloty. Spód karty chroni backplate z wkomponowanymi otworami dla sprawnego usuwania gorącego powietrza z radiatora. Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 jest już dostępna w sprzedaży. Jej ceny oscylują w okolicach 4500 PLN, a producent stale pracuje nad poprawieniem jej dostępności.























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia