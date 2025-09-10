CORSAIR 3500X zaktualizowany o wentylatory z odwróconym wirnikiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

CORSAIR ma przyjemność ogłosić wprowadzenie na rynek zaktualizowanej wersji popularnej obudowy typu mid tower 3500X, teraz dostępnej z wentylatorami z odwróconym wirnikiem i szeregiem ulepszeń, które sprawiają, że każda konstrukcja wygląda jeszcze lepiej. Ta odświeżona wersja jest dostępna z wentylatorami iCUE LINK LX-R RGB lub RS-R ARGB, a także zawiera teraz wspornik zapobiegający zwisaniu GPU i także przelotki formowane w dwóch cyklach, które pozwalają utrzymać lepszy porządek. Zaktualizowany model 3500X opiera się na oryginalnej koncepcji obudowy, z podwójnymi panelami z hartowanego szkła oferującymi widok na całą konstrukcję. Żadna kolumna nie zasłania widoku, a trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory z odwróconym wirnikiem zapewniają, że nic nie stanie na przeszkodzie ich żywemu oświetleniu RGB.







Pozostając przy tej czystej estetyce, tacka na płytę główną ma formowane w dwóch cyklach przelotki wzdłuż boku i przestronny kanał kablowy, aby pomóc użytkownikom w schludnym prowadzeniu kabli. 3500X została również sprawdzona pod kątem kompatybilności z najnowszymi płytami głównymi z odwróconym złączem, w tym ASUS BTF, MSI Project Zero i Gigabyte Project Stealth, które ułatwiają tworzenie konstrukcji z ukrytymi kablami.



Świetny wygląd i ochłoda

Model 3500X jest dostępny z 3 wentylatorami iCUE LINK LX120-R RGB lub 3 wentylatorami RS120-R ARGB. Wersja LX120-R zawiera instalowany fabrycznie koncentrator systemowy iCUE LINK, dzięki czemu jest idealna dla użytkowników budujących w ramach ekosystemu iCUE LINK. Taka konfiguracja zmniejsza plątaninę kabli i usprawnia łączność, upraszczając rozbudowę i przyszłe aktualizacje. Wersja RS120-R ARGB ma połączenia szeregowe PWM i ARGB, wspierając bezpośrednie sterowanie płytą główną i podświetleniem. Niezależnie od wybranej opcji wentylatora, jest dużo miejsca na skalowanie przepływu powietrza, z punktami mocowania do 10 wentylatorów 120 mm i obsługą wielu radiatorów do 360 mm z boku lub górze. To pokazuje, że systemy mogą wyglądać świetnie i nadal zapewniać doskonałe chłodzenie.



Funkcje przyjazne dla konstruktorów

Przestronne wnętrze pomieści duże karty graficzne o długości do 410 mm (16.1"). Fabrycznie zainstalowany wspornik zapobiega zwisaniu karty graficznej, utrzymując ją bezpiecznie na miejscu i zmniejszając obciążenie gniazda PCIe. Beznarzędziowe panele przednie i boczne ułatwiają dostęp do podzespołów. Nowoczesne wejścia/wyjścia na panelu przednim zapewniają dostęp do najważniejszych funkcji łączności, w tym USB 3.2 Type-C, 2x USB 3.2 Type-A i kombinowane gniazdo audio. Obudowa jest dostępna w kolorze czarnym lub białym, aby dopasować się do Twojej konfiguracji.



Dostępność i ceny

Obudowy CORSAIR 3500X są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR w sugerowanej cenie 429 PLN. Obudowy CORSAIR 3500X są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR