Garmin - komputery rowerowe Edge 550 i Edge 850

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował Edge 550 i Edge 850, zaawansowane i kompaktowe komputery rowerowe stworzone, aby jeszcze lepiej wspierać użytkowników w treningu do zawodów lub osiągnięcia wyznaczonego celu. Plany treningowe Garmin Cycling Coach umożliwiają doskonałe przygotowanie do wyścigu. W trakcie jazdy inteligentne powiadomienia oferują spersonalizowane wskazówki dotyczące odżywiania i nawodnienia, a pola danych z prognozą pogody w czasie rzeczywistym informują o warunkach na całej trasie. Jasne i kolorowe wyświetlacze o przekątnej 2.7 cala są bardzo responsywne, szybkie i umożliwiają łatwą zmianę trasy podczas jazdy. Dzięki nawet 36 godzinom działania baterii w trybie oszczędzania baterii i 12 godzinom pracy w trybie intensywnym, teEdge 550 i 850 będą doskonałym wyborem nawet na dłuższe trasy.







Maksymalna wydajność od startu do mety

- Darmowe plany treningowe Garmin Cycling Coach w aplikacji Garmin Connect dostosowują się na podstawie profilu trasy oraz treningów i czasu regeneracji rowerzysty, korygując założenia planu treningowego do stanu obciążenia.

- Ocena przygotowania do jazdy, pomaga zrozumieć swoje mocne i słabe strony, z czasem robić postępy oraz zrozumieć, jak to odnosi się do wymagań trasy.

- Inteligentne powiadomienia dotyczące odżywiania podczas jazdy przypominają o nawodnieniu oraz odżywianiu na podstawie aktualnej kondycji fizycznej, wymagań trasy, temperatury oraz wilgotności powietrza podczas korzystania z przewodnika mocy lub zaplanowanego treningu.

- Monitorowanie zmian pogody i pomaga podejmować bardziej świadome decyzje dzięki prognozie pogody w czasie rzeczywistym, uwzględniającej kierunek wiatru czy radar pogodowy.

- Nowe opcje porównania danych w GroupRide pokazują prędkość, tętno, moc, kadencję i inne parametry pozostałym członkom grupy. Funkcja ta, tak jak dotychczas umożliwia rywalizację, bezpośrednią komunikację i pozostanie w kontakcie z resztą grupy podczas jazdy.

- Nowa funkcja Gear Ratio Analysis umożliwia analizę pracy na przerzutkach i sprawdzenie czasu spędzonego na jednym przełożeniu podczas treningu (po sparowaniu z elektronicznym systemem zmiany przerzutek).

- Tym, którzy lubią jeździć poza szlakiem, profile MTB pozwolą śledzić wydajność jazdy. Profile Enduro i downhill rejestrują przejazdy z taktowaniem GPS 5 Hz na zjazdach, dzięki czemu można dokładniej sprawdzić szczegóły przejazdu. - Dodatkowo, wirtualne bramki czasowe umożliwiają sprawdzanie międzyczasów na bieżąco.



Jeszcze więcej w Edge 850

- Wbudowany głośnik: cyfrowy dzwonek rowerowy, głosowe wskazówki nawigacyjne, wskazówki treningowe i więcej.

- Czuły ekran dotykowy: dotykowy interfejs uzupełnia obsługę guzikami, co ułatwia przesuwanie i przybliżanie mapy, szybkie zgłoszenia zagrożeń na trasie i przełączanie się między ekranami.

- Płatności zbliżeniowe Garmin Pay: wygodnny sposób na szybkie płatności podczas przerwy – wystarczy zbliżyć Edge 8503 do terminala.

- Kreator tras na urządzeniu: możliwość tworzenia trasy bezpośrednio na swoim urzędzeniu dzięki ekranowi dotykowemu.



Jedź ze spokojem ducha

Edge 550 i Edge 850 zawierają podstawowe funkcje bezpieczeństwa Garmin zaprojektowane z myślą o pomocy kolarzom w zachowaniu spokoju ducha i większej świadomości sytuacyjnej. Korzystając z Edge 850 rowerzyści mogą ostrzegać przechodów i innych uczestników ruchu o tym, że się zbliżają dzięki cyfrowemu dzwonkowi rowerowemu. Edge 550 i Edge 850 ostrzegają również o zagrożeniach drogowych zgłoszonych przez innych użytkowników urządzeń Garmin i pozwalają dodawać własne ostrzeżenia. Rodzina i znajomi mogą śledzić lokalizację rowerzysty w czasie rzeczywistym dzięki funkcji LiveTrack. W przypadku, gdy urządzenie wykryje wypadek, prześle wiadomość z aktualną lokalizacją rowerzysty do jego kontaktów alarmowych. Te komputery rowerowe są kompatybilne z kamerami i radarami Varia, uprzedzając dźwiękami o zbliżającym się samochodzie, nagrywając przejazd oraz pozwalając kontrolować ustawienia świateł i kamery z poziomu ekranu urządzenia.



Edge 550 jest dostępny w segerowanej cenie detalicznej 1939 PLN a Edge 850 w sugerowanej cenie 2369 PLN.































źródło: Info Prasowe - Garmin