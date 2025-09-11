Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology powraca do produkcji płyt głównych wraz z wprowadzeniem do sprzedaży modelu dla podstawki AMD AM5. Nowa konstrukcja jest w formacie ATX, została oparta na chipsecie AMD B850 i należy do rodziny produktów NITRO+. SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 to solidna podstawa pod wydajny komputer oparty na procesorach AMD dla podstawki AM5. Zamontowano w niej złącze PCIe 5.0 x16 dla nowoczesnych kart graficznych oraz port M.2 PCIe 5.0 x4 dla najszybszych dysków SSD. Co istotne, instalacja dysku PCIe 5.0 nie obniża przepustowości dostępnej dla karty graficznej, jak ma to miejsce w niektórych modelach płyt głównych.







Wymagający użytkownicy mogą zainstalować cztery kości RAM DDR5, każdą o wielkości 64 GB, dla całkowitej pojemności pamięci operacyjnej na poziomie 256 GB. Alternatywnie, przy obsadzeniu dwóch banków RAM można skorzystać ze wsparcia dla taktowania do 8000 MT/s.



Jak w przypadku kart graficznych z serii NITRO+, tak i nowa płyta została wyposażona w solidny system chłodzenia. Tyczy się to zarówno sekcji zasilania w układzie 12+2+1 (55 A na fazę), jak i wszystkich trzech możliwych do zainstalowania dysków M.2. Do połączenia z siecią można wykorzystać albo bezprzewodową kartę w nowoczesnym standardzie Wi-Fi 7 (kontroler MediaTek MT7925), albo port Ethernet o przepustowości 2.5 Gbit/s (kontroler Realtek RTL8125BG).



W przypadku potrzeby aktualizacji BIOS bez obsadzania podzespołów w płycie głównej istnieje opcja przeprowadzenia takiej operacji przy pomocy przycisku zamieszonego na panelu I/O i pendrive’a. Z kolei w przypadku problemów z rozruchem można dokonać podstawowej diagnostyki pamięci, procesora i karty graficznej korzystając z różnokolorowych diod umieszczonych na laminacie płyty. Użytkownicy pracujący na kartach graficznych zintegrowanych w procesorze mają do dyspozycji złącze DisplayPort oraz HDMI. Płyta jest utrzymana w industrialnej czarno-szarej stylistyce z geometrycznymi akcentami.



Oprogramowanie SAPPHIRE TriXX-M jest uzupełnieniem dla SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7. Przy jego pomocy można uzyskać informacje sprzętowe w czasie rzeczywistym, personalizację podświetlenia ARGB, intuicyjną diagnostykę i zarządzanie chłodzeniem.



Cena i dostępność

SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 wchodzi do sprzedaży z dniem dzisiejszym w sugerowanej cenie 189 USD.



Równocześnie na rynek wchodzą następujące modele płyt głównych:

• NITRO+ B850M – 159 USD

• PULSE B850M – 139 USD

• PULSE A620AM – 99 USD

• B650M-E – 109 USD

• A520M-E – 69 USD



































źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE