CORSAIR Custom Lab w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek europejski rozwiązania CORSAIR Custom Lab, dzięki któremu europejscy gracze będą mogli tworzyć spersonalizowane urządzenia peryferyjne w pełni odzwierciedlające ich własny, niepowtarzalny styl. CORSAIR Custom Lab to w pełni warsztat do indywidualnego projektowania sprzętu, w którym gracze mogą przelać swoją pasję, osobowość i ekspresję na płótno myszy, klawiatury i podkładki pod mysz (z czasem zostaną dodane kolejne produkty). Dzięki CORSAIR Custom Lab użytkownicy mogą decydować o wyglądzie wysokiej klasy urządzeń peryferyjnych do gier, aby stworzyć biurko wyrażające ich własne poczucie estetyki. Będą mogli wybrać własne kolory lub dokonać wyboru z kolekcji urzekających wzorów, od klasycznych motywów gamingowych po eleganckie, futurystyczne wizualizacje.







Klawiatura do gier K65 PLUS Wireless oraz mysz do gier M75 Wireless, które zdobyły dotychczas łącznie ponad 70 nagród, stanowią doskonałą bazę do rozpoczęcia zabawy w personalizację. Rozwiązanie CORSAIR Custom Lab będzie dostępne we wszystkich sklepach internetowych CORSAIR w UE. W dniu premiery dostępne będą układy klawiatury: NA, UK, DE i FR.



Dostępność, gwarancja i ceny

Platforma CORSAIR Custom Lab jest już dostępna w sklepach internetowych CORSAIR we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Polsce. Wszystkie produkty CORSAIR Custom Lab są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR. Serie artystyczne dostępne obecnie w sklepie internetowym w USA będą dostępne dla klientów w UE w późniejszym terminie. Aktualne informacje o cenach można uzyskać w sklepie internetowym firmy CORSAIR lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR.















źródło: Info Prasowe - CORSAIR