HAMMER na MWC 2025 - jeszcze mocniejsze smartfony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach MWC 2025 mPTech zaprezentował najnowsze modele HAMMER – jeszcze bardziej wytrzymałe i nowoczesne. Nowe smartfony z serii Iron, Energy, Blade oraz zupełnie nowa linia Ranger to propozycje dla wymagających użytkowników, którzy cenią trwałość, mocne podzespoły i innowacyjne rozwiązania. Nowy HAMMER Iron 6 5G zadebiutuje w III kwartale 2025 roku. Telefon zaoferuje zaawansowany zestaw aparatów 64+24+2 Mpx z trybem noktowizji oraz przednią kamerę 16 Mpx. Urządzenie będzie wyposażone w 6,56-calowy ekran, baterię o pojemności 6000 mAh, 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon będzie działał na systemie Android 15.







HAMMER Energy X2 5G – kompaktowy i wydajny

HAMMER Energy X2 5G pojawi się również w III kwartale 2025 roku. Smartfon wyróżni się kompaktowym, 6-calowym ekranem, zestawem aparatów 50+20+2 Mpx z trybem noktowizji oraz przednią kamerą 8 Mpx. Urządzenie otrzyma baterię 5000 mAh z możliwością ładowania bezprzewodowego oraz 256 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB RAM. Wszystkie nowe modele HAMMER będą spełniały najwyższe standardy wytrzymałości, co potwierdzą certyfikaty IP69 oraz MIL-STD-810H. Dostępne będą również wersje 4G oraz różne warianty pamięci.



HAMMER Ranger – nowa seria dla aktywnych

Do oferty HAMMER trafi także nowy model przeznaczony dla miłośników outdooru – HAMMER Ranger. Ten pancerny smartfon będzie wyposażony w 6-calowy ekran chroniony szkłem Gorilla Glass 5, a jego kompaktowe rozmiary umożliwią wygodną obsługę jedną ręką. Model zaoferuje wymienną baterię o pojemności 5000 mAh, ładowanie bezprzewodowe oraz technologię eSIM, ułatwiającą podróżowanie. Napędzany będzie procesorem MediaTek G99, wspieranym przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, a całość działać będzie na systemie Android 15.



Wzmocnione klasyki – HAMMER Boost 2 LTE, Rock 2 LTE i Horizon LTE

HAMMER rozwija również segment telefonów klasycznych. W 2025 roku premierę będą miały nowe wersje popularnych modeli Boost (ta odbyła się miesiąc temu) i Rock oraz całkowicie nowy HAMMER Horizon LTE. Wszystkie te telefony zaoferują łączność LTE, duże ekrany IPS oraz baterie o pojemności od 3000 do 3500 mAh. Ich wytrzymałość potwierdzą certyfikaty IP68 oraz najnowszy standard militarny.



Nowe telefony klasyczne myPhone i rozwój smartwatchy

Marka myPhone zaprezentowała kolekcję myPhone Praline Collection, która trafi do sprzedaży w kwietniu 2025 roku. Ponadto w ofercie pojawią się trzy kolejne klasyczne telefony LTE, w tym model z dużym ekranem i metalową obudową oraz nowy telefon z klapką. Dodatkowo mPTech planuje rozwój segmentu smartwatchy. Nowe modele zegarków zostaną wzbogacone o funkcje nawigacji, mapy offline oraz płatności zbliżeniowe.



Nowe laptopy techbite

W 2025 roku mPTech wprowadzi na rynek kolejne modele laptopów techbite z linii ZIN i PIX, oferując nowoczesne rozwiązania dla użytkowników ceniących mobilność i wydajność.

































źródło: Info Prasowe - mPTech