CORSAIR FRAME 4000X RS i FRAME 4000D WOOD RS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR z dumą prezentuje najnowsze dodatki do rodziny modułowych obudów z serii FRAME: FRAME 4000X RS i FRAME 4000D WOOD RS. FRAME 4000X posiada całkowicie nowy wentylowany panel przedni z wbudowanym oświetleniem RGB i 64 diodami LED RGB dla konfigurowalnego pokazu świetlnego, podczas gdy FRAME 4000D WOOD posiada panel przedni wykonany z prawdziwego drewna dla doskonałego przepływu powietrza i naturalnego wyglądu. Obie obudowy zapewniają nowe opcje estetyczne w serii FRAME 4000, oferując jednocześnie doskonałą wydajność chłodzenia i łatwą rozbudowę.







FRAME 4000X RS

Zupełnie nowa obudowa FRAME 4000X RS została stworzona z myślą o konstruktorach komputerów, którzy chcą mieć świetnie wyglądający komputer z oświetleniem RGB i doskonałym przepływem powietrza. Ma nowy panel przedni RGB Flow z 64 wbudowanymi diodami LED RGB, które zapewniają konfigurowalny pokaz świetlny z efektywnym przepływem powietrza. Światła RGB na panelu przednim można podłączyć do złącza +5 V RGB płyty głównej, co ułatwia zarządzanie oświetleniem za pomocą oprogramowania płyty głównej.



Panel boczny to hartowane szkło na całej długości, a obudowa zawiera kompaktową osłonę zasilacza, aby wyeksponować wewnętrzny sprzęt i uporządkować prowadzenie przewodów. FRAME 4000X RS jest przeznaczona dla konstruktorów komputerów PC, którzy chcą dostosować swoje oświetlenie i sprzęt, a następnie zaprezentować je w dobrym stylu. Wbudowane wentylatory RS120 zapewniają ciągły przepływ powietrza przez obudowę zaraz po wyjęciu z pudełka.



FRAME 4000D WOOD RS

Ta obudowa została zaprojektowana dla konstruktorów komputerów PC, którzy potrzebują pojemnej obudowy z doskonałym przepływem powietrza i chcą naturalnej estetyki, która doda stylu ich środowisku domowemu lub biurowemu. Panel przedni jest wykonany z drewna z certyfikatem FSC pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i jest jednoczęściowy, co zapewnia ciągły wzór słojów drewna. Panel przedni zawiera wbudowany filtr siatkowy i jest specjalnie umieszczony, aby zapewnić doskonały przepływ powietrza. Dostępne w kolorach czarny/orzech lub biały/dąb.



Obudowa posiada panel boczny z hartowanego szkła na całej długości i kompaktową osłonę zasilacza, aby ukazać wewnętrzny sprzęt i nieskazitelne prowadzenie przewodów, co czyni ją doskonałą podstawą do prezentacji. FRAME 4000D WOOD RS oferuje pełny układ chłodzenia od razu po wyjęciu z pudełka, z 3 wentylatorami RS120 zainstalowanymi fabrycznie jako wentylatory wlotowe i 1 wentylatorem RS120 z tyłu na wylocie, zapewniając skuteczne, ciche chłodzenie z prostym połączeniem z płytą główną.



Elastyczność FRAME

Ponieważ obie nowe obudowy wykorzystują konstrukcję FRAME 4000D, oferują one ogromny potencjał chłodzenia i przemyślane funkcje DIY. Obie obudowy posiadają system mocowania wentylatora Infinirail na górze i z przodu, aby umożliwić PRECYZJĘ umieszczenia wentylatora. Regulowana stalowa szyna umożliwia montaż wentylatorów o rozmiarze do 200 mm z przodu i do 140 mm na górze. Jeśli chodzi o chłodzenie, obie obudowy mają trzy miejsca na 360-milimetrowy radiator: z przodu, z boku i na górze. Dwa 360-milimetrowe radiatory mogą być zainstalowane w tym samym czasie, aby zapewnić przytłaczającą moc chłodzenia, a we wnętrzu znajduje się 13 mocowań wentylatora 120 mm, w tym 3 mocowania wzdłuż dolnej części, aby zapewnić kompleksowy przepływ powietrza w całej obudowie, zapewniając niskie temperatury i maksymalną wydajność. Obudowy z serii FRAME zostały zaprojektowane z myślą o majsterkowiczach. Obsługują one płyty główne z odwrotnym złączem, zapewniając superczyste konstrukcje bez widocznych kabli, zawierają wbudowane ramię stabilizujące zapobiegające ugięciu karty graficznej, aby chronić gniazdo PCIe, a pionowa instalacja karty graficznej jest tak łatwa, jak obrócenie wspornika PCIe o 90 stopni (kabel riser nie jest dołączony).



Modułowy system obudowy FRAME

Obudowy te są również wyposażone w modułowy system FRAME, który umożliwia łatwą wymianę części, przekształcając obudowę w nowe konfiguracje, aby spełnić różnorodne potrzeby związane z budową komputera. FRAME 4000X i FRAME 4000D WOOD są zgodne z akcesoriami z serii FRAME 4000, które obejmują nowe panele przednie i boczne, opcje wejścia i wyjścia na panelu przednim, tacki na płytę główną i osłony zasilacza.



Dostępność, gwarancja i ceny

Obudowy CORSAIR FRAME 4000X RS i CORSAIR FRAME 4000D WOOD RS są natychmiast dostępne w sklepie internetowym CORSAIR oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR. Obudowy CORSAIR FRAME 4000X RS i CORSAIR FRAME 4000D WOOD RS są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.



Cena modelu FRAME 4000D WOOD RS - 793.66 PLN.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR