Teufel MOTIV GO 2

Teufel prezentuje MOTIV GO 2, odświeżoną wersję stylowego, przenośnego głośnika Bluetooth stereo, który łączy potężne brzmienie z codzienną wytrzymałością. Dwa precyzyjne przetworniki pełnozakresowe oraz dwie pasywne membrany basowe zapewniają żywy, dynamiczny dźwięk stereo. Zastosowana technologia Teufel Dynamore tworzy imponująco szeroką scenę dźwiękową, sprawiając, że głośnik brzmi znacznie potężniej, niż sugeruje to jego kompaktowy rozmiar. Bluetooth 5.3 i AAC umożliwiają szybkie, wysokiej jakości strumieniowanie muzyki z serwisów takich jak Spotify, TIDAL i wielu innych. MOTIV GO 2 jest odporny na zachlapania zgodnie z normą IPX5, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno w łazience i kuchni, jak i podczas użytkowania na zewnątrz.







Dźwięk, który zawsze Ci towarzyszy – w domu i w podróży

MOTIV GO 2 to coś więcej niż głośnik, to towarzysz muzyki, podcastów i ulubionych chwil. Dwa przetworniki pełnozakresowe zapewniają klarowne detale i żywą scenę dźwiękową, podczas gdy dwie pasywne membrany basowe nadają brzmieniu wyczuwalną głębię i moc. Opcjonalnie aktywowana technologia Dynamore, opracowana przez Teufel, wirtualnie rozszerza scenę stereo daleko poza fizyczne wymiary obudowy.



Wytrzymały, elegancki i gotowy na wszystko

Dzięki aluminiowej konstrukcji MOTIV GO 2 prezentuje się nie tylko wyjątkowo stylowo, lecz także stoi stabilnie i pewnie na każdej powierzchni. Odporna na zarysowania, łatwa do czyszczenia osłona z tkaniny sprawia, że urządzenie jest niezwykle praktyczne w codziennym użytkowaniu. Klasa ochrony IPX5 skutecznie zabezpiecza głośnik przed strumieniami wody, dzięki czemu świetnie sprawdza się on w kuchni, łazience czy podczas aktywności na zewnątrz.



Nowoczesne funkcje dla najwyższego komfortu

Bluetooth 5.3 zapewnia szybkie, stabilne parowanie oraz obsługę AAC i wysokiej jakości strumieniowania muzyki lub podcastów. Dzięki portowi USB-C MOTIV GO 2 szybko się ładuje, a w razie potrzeby może także odtwarzać dźwięk bezpośrednio przez USB-C Audio. Sterowanie odbywa się za pomocą dużych, wygodnych przycisków na urządzeniu lub komfortowo przez aplikację Teufel Go.



Cena i dostępność

MOTIV GO 2 jest już dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: Night Black, White Silver oraz po raz pierwszy w odcieniu Soft Lavender. Głośnik można nabyć w sklepie internetowym Teufel i salonie Audiomagic w Warszawie w cenie 999 PLN.





Przegląd wszystkich funkcji:

· Stylowy, przenośny głośnik stereo Bluetooth o potężnym brzmieniu w odświeżonej wersji.

· Dwa pełnozakresowe przetworniki i dwie pasywne membrany basowe zapewniające mocny, żywy dźwięk stereo.

· Zintegrowana technologia Teufel Dynamore zapewniająca realistyczną, szeroką panoramę stereo w kompaktowej konstrukcji głośnika.

· Bluetooth 5.3 zapewniający daleki zasięg i stabilne połączenie; szybkie parowanie za pomocą Google Fast Pair; kodek AAC do streamingu muzyki ze Spotify, TIDAL i innych platform w wysokiej rozdzielczości.

· Aluminiowa konstrukcja podkreśla stylowy wygląd i zapewnia stabilność głośnika; łatwa do czyszczenia oraz odporna na zarysowania osłona z tkaniny.

· Kompleksowa ochrona przed strumieniami wody zgodnie z normą IPX5: idealny do łazienki, kuchni lub na zewnątrz.

· Port USB-C o podwójnej funkcji: szybkie ładowanie oraz przesyłanie dźwięku przez kabel USB-C.

· Bateria litowo-jonowa o dużej pojemności, zapewniająca do 15 godzin pracy w trybie Eco.

· Obsługa za pomocą dużych przycisków lub aplikacji Teufel Go.

· Dostępny w trzech nowoczesnych kolorach: Night Black, Silver White, Soft Lavender.





























źródło: Info Prasowe - Teufel