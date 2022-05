CORSAIR HS65 SURROUND z technologią SoundID

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nowy model z oferty zestawów słuchawkowych dla graczy – HS65 SURROUND. Premierowe słuchawki gamingowe oferują lekką konstrukcję z aluminiowym wzmocnieniem i miękką pianką zapamiętującą kształt ucha, która zapewnia wyjątkowy komfort podczas grania w gry i słuchania muzyki. W najnowszym sprzęcie CORSAIR zastosowano także innowacyjną technologię Sonarworks SoundID, która personalizuje wrażenia akustyczne dzięki indywidualnie kalibrowanym profilom audio. HS65 SURROUND ma lekką i wzmocnioną aluminium konstrukcję o wadze zaledwie 282 gramów, która sprzyja noszeniu zestawu przez cały dzień lub całą noc. Nauszniki z miękkiej pianki zapamiętującej kształt są obszyte przyjemną dla uszu siatkowaną tkaniną, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania oraz wydłuża żywotność zestawu.







Pałąk jest w pełni regulowany, co pozwala graczowi dostosować jego długość w zależności od posiadanych preferencji, oraz wygodnie przylega do głowy. Ponadto, na obudowie z boku nausznika znajduje się dedykowany regulator głośności dźwięku. Premierowy produkt CORSAIR jest dostępny w dwóch kolorach do wyboru – białym lub czarnym.



W komplecie, wraz ze słuchawkami, użytkownik otrzyma adapter USB pasujący do złącza 3,5 mm. Adapter pozwala szczegółowo dopasowywać ustawienia audio w aplikacji CORSAIR iCUE lub odtworzyć dźwięk przestrzenny Dolby Audio 7.1 na komputerach PC oraz Mac. Technologia Sonarworks SoundID tworzy indywidualny profil użytkownika na podstawie szybkiej, prostej i intuicyjnej oceny osobistych preferencji z wykorzystaniem próbek dźwiękowych. Dzięki specjalnej aplikacji gracze zyskują niezwykle spersonalizowane doznania akustyczne dorównujące dźwiękowi dostępnemu w profesjonalnych słuchawkach, ale w znacznie bardziej przystępnej cenie.



Uniwersalne złącze 3,5 mm zapewnia szeroką kompatybilność z konsolami PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S lub X, Nintendo Switch, urządzeniami mobilnymi i nie tylko. Wysokiej jakości, specjalnie strojone 50-milimetrowe przetworniki neodymowe odtwarzają znakomity dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Dodatkowo, słuchawki wspierają dźwięk Sony Tempest 3D na PS5. Wszechkierunkowy, wbudowany mikrofon wyraźnie rejestruje głos użytkownika oraz można go szybko i wygodnie wyłączać podnosząc konstrukcję mikrofonu do góry.



Inne, nowe zestawy słuchawkowe

Wraz z premierą HS65 SURROUND na rynku pojawiły się trzy inne gamingowe zestawy słuchawkowe – CORSAIR HS80 RGB USB, CORSAIR HS55 STEREO i CORSAIR HS55 SURROUND. Wszystkie cztery produkty są dostępne w wersjach białej i czarnej, oferują graczom niezwykły komfort, wytrzymałość oraz klasyczny i minimalistyczny wygląd, które towarzyszą świetnemu dźwiękowi i zaawansowanym technologiom.



Dostępność i gwarancja

HS65 SURROUND (89.99 €uro), HS80 RGB USB (129.99 €uro), HS55 SURROUND (79.99 €uro) i HS55 STEREO (69.99 €uro), są już dostępne w sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym firmy CORSAIR. Na półkach polskich sklepów premierowe gamingowe zestawy słuchawkowe kalifornijskiego producenta pojawią się już w maju br. Wszystkie zaprezentowane modele są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową pomocą techniczną CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Corsair