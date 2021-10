CORSAIR Hydro X Series kompatybilne z Intel Alder Lake

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zapowiedział nową generację bloków wodnych do niestandardowych układów chłodzenia procesora cieczą dedykowanych serii Hydro X Series: XC5 RGB PRO i XC7 RGB PRO. Nowe bloki wodne, wyposażone w ponad 110 wysokowydajnych mikrofinów chłodzących oraz innowacyjny, czteroczęściowy układ przepływu chłodziwa, zapewniają niezwykle skuteczne chłodzenie, a ponadto intensywne podświetlenie RGB w samym środku komputera użytkownika. Produkty Hydro X Series są kompatybilne ze wszystkimi nowoczesnymi procesorami Intel i AMD, w tym z zapowiadanym gniazdem LGA 1700.







XC5 RGB PRO i XC7 RGB PRO dzięki nowym, precyzyjnie obrabianym płytom chłodzącym oraz czteroczęściowemu układowi przepływu z wieloma kanałami wlotowymi osiągają fantastyczną wydajność chłodzenia. Wersja PRO, w porównaniu z odpowiednikami z poprzedniej generacji, potrafi uzyskać temperaturę o 4°C niższą niż dotychczas. XC7 RGB PRO dodatkowo podnosi poprzeczkę dzięki specjalnemu niklowaniu oraz przezroczystej komorze przepływu, która jeszcze lepiej eksponuje chłodziwo i podświetlenie. Ponadto, wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionym standardowym gwintem G1/4” umożliwi procesorowi najwydajniejsze działanie przez całe lata. Hydro X Series w wersji PRO oferuje również chłodzenie niezbędne do wykorzystania pełnego potencjału nadchodzących procesorów 12. generacji z serii Intel Alder Lake.



Premierowe bloki wodne są rozświetlane przez 16 diod RGB LED, których działanie można dostosowywać w ośmiu strefach podświetlenia. Oferują też litą część górną nadającą im elegancki, a jednocześnie minimalistyczny wygląd. Podświetlenie RGB można niemalże dowolnie regulować i synchronizować we wszystkich urządzeniach RGB kompatybilnych z CORSAIR iCUE przy użyciu dostępnego osobno kontrolera iCUE Commander PRO oraz oprogramowania iCUE. Co więcej, podświetleniem RGB można zarządzać także za pośrednictwem zgodnych płyt głównych przy użyciu dołączonego przewodu adaptera ARGB 5V. XC5 oraz XC7 w wersji PRO są dostępne z uchwytami Intel lub AMD do łatwej instalacji na gniazdach odpowiednio LGA (1700, 1200, 115X) lub AM4.



CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO oraz CORSAIR Hydro X Series XC7 RGB PRO są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym kalifornijskiego producenta oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów amerykańskiej firmy. XC5 RGB PRO i XC7 RGB PRO są objęte trzyletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną CORSAIR.

































Źródło: Info Prasowe / Corsair