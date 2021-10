Elgato i Snap wprowadza obiektywy Snap Lenses do aplikacji EpocCam

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato ogłosiło nawiązanie współpracy z firmą Snap. Dzięki partnerstwu popularne obiektywy Augmented Reality Snap Lenses będą dostępne w EpocCam, aplikacji do systemu iOS, która zmienia telefon w kamerę internetową HD działającą z komputerami PC i Mac. Obiektywy Snap Lenses po raz pierwszy w historii zostały zintegrowane z aplikacją mobilnej kamery internetowej będącej na wyposażeniu smartfona, co otwiera przed użytkownikami szerokie możliwości dodawania efektów rzeczywistości rozszerzonej (AR) do transmisji prowadzonych na żywo lub nagrań wideo.







Snap Lenses ulepsza i uatrakcyjnia obraz wideo z EpocCam w czasie rzeczywistym przy użyciu przyciągającego wzrok tła, grafik, filtrów i innych efektów wizualnych dostępnych dzięki rzeczywistości rozszerzonej. Nowe obiektywy umożliwiają społeczności użytkowników Elgato bardziej kreatywną i ciekawą autoekspresję. W dniu premiery EpocCam oferuje 15 obiektywów Snap Lenses o niestandardowych motywach oraz zapowiada wprowadzenie dodatkowych opcji już wkrótce.



W pakiecie obiektywów można znaleźć zarówno wirtualne tła i lokalizacje, jak i efekty AR nadające użytkownikowi wizerunek pirata lub dodające zwierzęce uszy, a także filtry, takie jak odcienie sepii lub pikselizacja, które pomagają w dostosowaniu sygnału wideo z EpocCam do własnego stylu i osobowości. Aby wypróbować obiektywy Snap Lenses należy pobrać EpocCam bezpłatnie ze sklepu iOS Store. Pełna wersja aplikacji EpocCam Pro, posiadająca więcej funkcji i możliwości, kosztuje jednorazowo 7.99 USD.







Źródło: Info Prasowe / Corsair