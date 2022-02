CORSAIR K70 RGB PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR zaprezentował nową wersję popularnej klawiatury z serii K70 – K70 RGB PRO. Odświeżony produkt łączy w sobie ceniony design K70, aluminiową konstrukcję, zaawansowane podświetlenie RGB oraz maksymalną skuteczność działania. Premierowa klawiatura została wyposażona w liczne funkcje pomagające graczom wycisnąć ze sprzętu jak najwięcej. W Polsce będzie dostępna w wersji z renomowanymi przełącznikami mechanicznymi CHERRY MX Red lub Brown. Zastosowane w K70 RGB PRO mechaniczne przełączniki klawiszy CHERRY MX zostały wyprodukowane w Niemczech i gwarantują wyjątkową trwałość oraz jakość charakterystyczną dla marki CHERRY.







Nowa odsłona K70-tki oferuje najlepsze wrażenia podczas pisania i grania oraz gwarancję wieloletniego, ciągłego używania. Przełącznikom towarzyszą wytrzymałe nakładki klawiszy wykonane z PBT precyzyjnie formowanego w dwóch cyklach. Dzięki specjalnej technologii nakładki są odporne na wycieranie oraz sprawiają wrażenie nowych nie tylko z wyglądu, ale i dotyku, przez wiele lat. Co więcej, oferują prześwitujące elementy, które zapewniają spektakularne podświetlenie RGB poszczególnych klawiszy.



K70 RGB PRO powstała z myślą o potrzebach współczesnych graczy PC. W najnowszym modelu powraca charakterystyczny dla K70 korpus ze szczotkowanego aluminium oraz pełnowymiarowy układ klawiszy. Klawiatura CORSAIR wyróżnia się kultowym wyglądem, niepowtarzalnym stylem i słynną wytrzymałością. Dzięki specyficznemu dla tej serii aluminiowemu pokrętłu regulacji głośności oraz klawiszom multimedialnym można sterować odtwarzaniem multimediów na wyciągnięcie ręki. Ręce natomiast można wygodnie oprzeć na nowej, przyjemnej w dotyku podpórce pod dłonie z fakturowaną powierzchnią i prostym mocowaniem magnetycznym.



K70 RGB PRO oferuje specjalny przełącznik turniejowy, który błyskawicznie włącza nierozpraszające uwagi podświetlenie statyczne i wyłącza możliwość przypadkowego aktywowania makr. Klawiatura łączy się z systemem przy użyciu odłączanego przewodu USB Typu C w oplocie. Zastosowana technologia AXON przetwarza i przesyła wszystkie polecenia wydawane w krytycznych momentach gry z maksymalną szybkością – 8,000 Hz czyli do 8 razy szybciej niż standardowe klawiatury gamingowe.



Wszechstronne oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia indywidualną personalizację podświetlenia LED RGB każdego z klawiszy oraz synchronizowanie iluminacji z pozostałymi urządzeniami iCUE. Dzięki jednemu ekosystemowi można uzyskać oszałamiające efekty świetlne obejmujące cały zestaw sprzętu gracza - peryferia, podzespoły, akcesoria. Ponadto, działanie niemal każdego klawisza można zaprogramować za pośrednictwem iCUE lub funkcji rejestrowania makr bezpośrednio w pamięci klawiatury.



CORSAIR K70 RGB PRO jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym CORSAIR w Ameryce Północnej. Od 13 lutego br. będzie dostępna w sieci Best Buy na wyłączność. Sprzęt pojawi się w oficjalnej sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta na początku marca br. Sugerowana cena detaliczna klawiatury przewidziana dla polskiego odbiorcy to 819.99 PLN. K70 RGB PRO jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair