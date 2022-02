Elgato Key Light Mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato wprowadziło do oferty w pełni przenośny panel LED z oświetleniem krawędziowym – Key Light Mini. W nowym produkcie Elgato zastosowano tę samą wielokrotnie nagradzaną technologię co w modelu Key Light. Dzięki wielowarstwowemu systemowi rozpraszania światła, akumulatorowi oraz przenośnym rozmiarom, około 15 x 10 cm, Key Light Mini umożliwia tworzenie materiałów o profesjonalnej jakości niezależnie od miejsca nagrywania wideo. Kompaktowy i wytrzymały Key Light Mini ma metalową obudowę z wysokiej klasy diodami LED marki OSRAM. Szybko ładujący się, w pełni gotowy akumulator umożliwia do 2 godzin działania ze 100-procentową jasnością lub do 4 godzin z 50-procentową jasności.







Po podłączeniu do gniazda ściennego w studiu można włączyć tryb obejścia akumulatora w celu utrzymywania go w dobrej kondycji, a jednocześnie cieszyć się z jasnego światła podczas nagrywania. Key Light Mini świeci z jasnością 800 lumenów i można go w pełni przyciemniać, a zakres temperatury barwowej 2900–7000 K umożliwia dobranie idealnego wyglądu zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Ustawienia oświetlenia można regulować na urządzeniu lub bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci Wi-Fi i aplikacji Elgato Control Center do iPhone’a, urządzeń z Androidem, Mac lub PC. W studiu można skorzystać z bezpośredniej integracji z urządzeniem Elgato Stream Deck, aby błyskawiczne sterować jasnością i kolorem jednym naciśnięciem przycisku.



Przy użyciu gwintu 1/4 cala lub magnetycznego panelu tylnego można przymocować Key Light Mini do dowolnego sprzętu – kamery, statywu czy powierzchni metalowej. Premierowy produkt Elgato to idealne rozwiązanie dla twórców materiałów do TikToka i Instagramu, vloggerów, streamerów oraz wszystkich innych użytkowników, którzy chcą się świetnie prezentować w aplikacjach do wideokonferencji. Co więcej, Key Light Mini jest w pełni zgodny z systemem mocowania Elgato Multi Mount, dlatego twórcy mogą bez problemu dostosować nową lampę do dotychczasowego zestawu oświetleniowego.



Elgato Key Light Mini jest już dostępny w sprzedaży w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firm Elgato oraz CORSAIR. Sugerowana cena detaliczna obowiązująca również w oficjalnym europejskim sklepie producenta to 99.99 EURO. Key Light Mini jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firm CORSAIR i Elgato.





















Źródło: Info Prasowe / Corsair