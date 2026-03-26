CORSAIR MM Glass Large i nowa seria podkładek MM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłosił nową rodzinę podkładek MM, kompletną linię precyzyjnych podkładek pod mysz do gier, zaprojektowanych tak, aby przenieść profesjonalną precyzję na zupełnie nowy poziom. Na czele rodziny stoi MM Glass Large, pierwsza w historii CORSAIR szklana podkładka pod mysz do gier, z powierzchnią zapewniającą najwyższą prędkość, a jednocześnie zapewniającą graczom pełną kontrolę. Z miękką w dotyku powierzchnią, redukcją hałasu, zaokrąglonymi krawędziami zapobiegającymi strzępieniu się i niezwykle przyczepną poliuretanową podstawą antypoślizgową, została stworzona, aby wykraczać poza oczekiwania standardowych podkładek pod mysz, a cała rodzina MM zapewnia taką samą precyzję w każdym stylu gry i konfiguracji.







Nowa rodzina podkładek pod mysz MM obejmuje trzy poziomy, aby dopasować się do każdego stylu gry:

- MM Glass Large — pierwsza w historii CORSAIR szklana podkładka pod mysz i flagowy produkt w ofercie, z mikrotrawioną powierzchnią 0.2 μm, matową powłoką tłumiącą dźwięk i krawędziami profilowanymi metodą CNC dla maksymalnej prędkości przy zachowaniu kontroli. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i szarej) o wymiarach 400 mm x 500 mm.

- MM PRO Control — e-sportowe podkładki materiałowe z wysokiej jakości tkaną powierzchnią z mikroteksturą, 4 mm poliuretanową podstawą zapewniającą amortyzację i ułatwiającą zatrzymywanie oraz zmywalną powierzchnią zwiększającą trwałość. Dostępne w rozmiarach M i L.

- MM Anti-Fray — solidna materiałowa baza o zrównoważonym poślizgu, wyposażona w przyczepny spód z naturalnej gumy oraz krawędzie zapobiegające strzępieniu. Jest dostępna w najszerszym zakresie rozmiarów w tej serii (od M do 3XL), co pozwala na dopasowanie jej do dowolnej konfiguracji biurka.



Precyzyjna podkładka pod mysz do gier MM Glass Large

MM Glass Large Precision Gaming Mouse Pad to gładka, szklana podkładka pod mysz do gier stworzona dla poważnych graczy Produkt ma precyzyjną, mikrotrawioną szklaną powierzchnię 0,2 μm, która zapewnia idealne parametry dla wyjątkowego śledzenia czujnika, oraz matowe wykończenie tłumiące dźwięk, gwarantujące Wyjątkowo przyczepna poliuretanowa podstawa o grubości 1 mm utrzymuje MM Glass Large mocno na miejscu, dzięki czemu podkładka pozostaje dokładnie tam, gdzie powinna, pomimo gwałtownych ruchów myszy Zaokrąglone krawędzie wycinane metodą CNC zapewniają gładki, jednolity poślizg, którego nie zakłóci zahaczanie krawędzi o kable lub odzież podczas rozgrywki.



Materiałowe podkładki pod mysz MM PRO Control zoptymalizowane pod kątem e-sportu

Materiałowe podkładki pod mysz MM PRO Control zoptymalizowane pod kątem e-sportu zostały zaprojektowane dla elitarnych graczy, którzy oczekują precyzyjnego, kontrolowanego poślizgu, maksymalizującego każdy milimetr ruchu dłoni. Dzięki grubej, 4-milimetrowej poliuretanowej podstawie podkładka zapewnia komfortową amortyzację dłoni, a także lepszą manewrowość myszy i siłę hamowania. Wyjątkowo przyczepna podstawa antypoślizgowa zapewnia graczom doskonałą stabilność nawet podczas najintensywniejszych starć. Dostępne wersje kolorystyczne to czarna i szara, w dwóch rozmiarach: M lub L.



Materiałowe podkładki pod mysz dla graczy MM Anti-Fray

Materiałowe podkładki pod mysz dla graczy CORSAIR MM Anti-fray mają powierzchnię tkaniny zaprojektowaną z myślą o precyzyjnym śledzeniu czujników optycznych i zbalansowaną pod kątem płynnego, kontrolowanego poślizgu. Te podkładki pod mysz są dostępne w czarnej i szarej wersji kolorystycznej i zapewniają stabilną platformę dla myszy dzięki doskonałej przyczepności podstawy z naturalnej gumy. Krawędzie zapobiegające strzępieniu gwarantują trwałą i niezawodną podstawę dla Twojej precyzji. Są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od M do 3XL, dzięki czemu pasują do każdej konfiguracji.



Pełna oferta podkładek pod mysz dla graczy CORSAIR MM zapewnia wysokiej jakości rozwiązania dla każdego gracza, każdej gry i każdego gatunku. Zacznij od materiałowych podkładek pod mysz dla graczy MM Anti-Fray, które zapewniają zrównoważone wrażenia i są dostępne w rozmiarach pasujących do każdego biurka, a następnie przejdź do materiałowych podkładek pod mysz MM PRO Control zoptymalizowanych pod kątem e-sportu, aby uzyskać kontrolę, siłę hamowania i precyzję niezbędną w grach turniejowych. Na koniec wybierz precyzyjną szklaną podkładkę pod mysz dla graczy MM Glass Large, cieszyć się najwyższą szybkością i błyskawicznymi skomplikowanymi ruchami w najbardziej wymagających grach.



Dostępność

Precyzyjna szklana podkładka pod mysz dla graczy MM Glass Large, materiałowe podkładki pod mysz MM PRO Control zoptymalizowane pod kątem e-sportu oraz materiałowe podkładki pod mysz dla graczy MM Anti-Fray są dostępne w sklepie internetowym CORSAIR oraz w ogólnoświatowej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR.



Gamingowa podkładka pod mysz MM Glass Large Precision – czarna - cena 439.99 PLN.

Duża podkładka pod mysz z tkaniny MM PRO Control Esports-Tuned — czarna - cena 239 PLN































źródło: Info Prasowe - CORSAIR