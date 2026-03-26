Nowy Razer Blade 16 - 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę ewolucji modelu Razer Blade 16 na rok 2026. Zachowując swój ikoniczny, wyznaczający standardy w branży design – najbardziej smukłą konstrukcję w historii Razer – nowy model wchodzi na zupełnie nowy poziom wydajności.Stawiając na najnowsze przełomy technologiczne Intela oraz zawrotne prędkości pamięci, Blade 16 został zaprojektowany dla tych, którzy wymagają absolutnie topowej mocy obliczeniowej zamkniętej w formie, która wciąż wydaje się nierealnie smukła. Sercem Blade 16 (2026) jest nowy procesor Intel Core Ultra 9 386H. Dzięki 16 rdzeniom i taktowaniu do 4.9 GHz w trybie turbo zapewnia potężny wzrost wydajności zarówno w grach, jak i przy wymagających zadaniach. Zintegrowane NPU oferuje do 50 TOPS mocy AI, wspierając generowanie obrazów, tworzenie treści czy tłumaczenia na żywo.







System można skonfigurować z nawet 64 GB pamięci LPDDR5X-9600 MHz – najszybszej dostępnej w laptopach – gwarantując imponującą przepustowość dla narzędzi kreatywnych, deweloperskich i aplikacji wspieranych przez AI.Napędzane architekturą NVIDIA Blackwell, układy GeForce RTX serii 50 otwierają nowy rozdział możliwości dla graczy i twórców. Dzięki ogromnej mocy AI oferują zupełnie nowe doświadczenia i grafikę nowej generacji. Technologia NVIDIA DLSS 4 zwiększa wydajność, przyspiesza generowanie obrazu i uwalnia kreatywność poprzez NVIDIA Studio.



Aby utrzymać stabilną wydajność w ultracienkiej obudowie, Blade 16 wykorzystuje udoskonalony system chłodzenia z komorą parową, ultracienkimi finami i podwójnymi wentylatorami zoptymalizowanymi pod kątem długich sesji.Dla tych, którzy chcą wycisnąć jeszcze więcej, Blade 16 współpracuje z funkcją Razer HyperBoost poprzez Razer Laptop Cooling Pad, umożliwiając zwiększenie mocy do 175W TGP – bezkonkurencyjnie na rynku. Jako komputer Copilot+ PC, Blade 16 oferuje nowe doświadczenia Windows 11 – błyskawiczne generowanie obrazów w Cocreator oraz tłumaczenia w czasie rzeczywistym dzięki Live Captions.



Perfekcja obrazu. Blask OLED

Blade 16 nadal wyznacza standardy dzięki 16-calowemu ekranowi QHD+ (2560 x 1600) OLED 240 Hz, teraz jaśniejszemu o 100 nitów. To jedno z nielicznych urządzeń z certyfikatem VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, oferujące prawdziwą czerń, kontrast 1 000 000:1 i jasność do 1100 nitów w HDR.

- Kalibracja klasy profesjonalnej: każdy ekran Calman Verified

- Perfekcyjne kolory: 100% pokrycia przestrzeni DCI-P3

- Ekstremalna płynność: 240 Hz, 0,2 ms, NVIDIA G-SYNC eliminujący tearing



Ultrasmukły. Ultrawydajny

Grubość zaledwie 14.9 mm i waga około 2.14 kg czynią Blade 16 najbardziej smukłym modelem w historii Razer – perfekcyjna równowaga między mobilnością a mocą. Dzięki nowej architekturze Intela i optymalizacjom platformowym laptop oferuje znacznie lepszą efektywność niż model 2025. Efekt? Nawet do 13 godzin pracy i do 15 godzin odtwarzania wideo – więcej czasu na pracę, więcej czasu na rozrywkę, mniej zależności od gniazdka.



Łączność nowej generacji

Stworzony dla świata, który nie lubi czekać:

- Thunderbolt 5 – do 120 Gbps

- Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 – ultraniskie opóźnienia

- Szeroki zestaw portów: 3x USB-A, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, czytnik SD UHS-II



Dźwięk, który otacza

Nowy system 6 głośników (4 tweetery + 2 subwoofery) tworzy bogate, przestrzenne brzmienie. THX Spatial Audio+ oferuje 7.1.4 surround przez słuchawki, wprowadzając kanały wysokości i jeszcze głębsze zanurzenie. Efekt? Dźwięk, który nie tylko słychać – ale czuć.



Przewaga Blade

Każdy Blade powstaje z jednego bloku aluminium T6, tworząc sztywną, elegancką konstrukcję unibody. Matowe anodowane wykończenie zwiększa trwałość, a powłoka odporna na odciski palców dba o nieskazitelny wygląd. Modele 2026 wykorzystują aluminium z recyklingu – krok w stronę celu Razer: 100% materiałów zrównoważonych do 2030 roku. Opakowanie również zostało przeprojektowane – bez plastiku, z certyfikowanym kartonem FSC i farbami sojowymi. Laptop objęty jest do 2 lat gwarancji na baterię oraz wsparciem Razer. Program RazerCare oferuje dodatkowe 3 lata ochrony.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Blade 16 / GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB) / RAM: 32 GB LPDDR5X-9600 MHz

Cena: 3499.99 USD / 3599.99 € / Dostępny już teraz na Razer.com i w wybranych sklepach Razer.

































źródło: Info Prasowe - Razer