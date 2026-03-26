Krajobraz bitwy w HEAT - przewodnik po mapach i trybach gry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks: HEAT prezentuje najnowszą część serii “Foundations” oferującą szersze spojrzenie na mapy i tryby rozgrywki w nadchodzącej grze. Nowy rozdział zgłębia to, w jaki sposób każde pole bitwy zostało zaprojektowane z myślą o intensywnych, dynamicznych starciach, dzięki czemu każdy mecz staje się ekscytujący i nieprzewidywalny. Mapy w World of Tanks: HEAT wzorowane są na rzeczywistych lokalizacjach i obejmują szeroką gamę środowisk, scenerii i stylów wizualnych. Każda z nich charakteryzuje się wyjątkowym wyglądem i charakterem. Co więcej, zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać różnym stylom prowadzenia walki we wszystkich z czterech dostępnych trybów rozgrywki.







Starcia graczy zostały podzielone na cztery kategorie, w których czołgiści mogą dostosować swoją strategie z meczu na mecz. We wszystkich trybach gry gracze mogą się odradzać, przez co agresywna gra i eksperymentalne taktyki są nagradzane. Na start dostępne będą:



Conquest [Podbój] (10v10)

• Bardziej niż pozostałe tryby gry, Podbój nagradza świadomość wydarzeń na mapie.

• Celem jest przejmowanie baz, aby zyskiwać punkty zwycięstwa i utrzymanie stałej przewagi na mapie.

• Dynamiczne wydarzenia, jak naloty bombowe czy wyzwania eliminacji mogą odmienić losy starcia.



Hardpoint [Umocniony punkt] (5v5)

• „Hardpoints” to punkty kontrole, które pojawiają się na mapie tworząc nieustanne, dynamiczne strefy konfliktu.

• Podobnie, jak w Podboju, kontrola baz jest kluczem do zwycięstwa. Jednak przez to, że miejsce walki stale się zmienia, umiejętność adaptacji decyduje o wyniku.

• Przy podbiciu umocnionego punktu obrona staje się priorytetem.



Control [Kontrola] (5v5)

• Ten intensywny tryb nastawiony na czystą rywalizację wymaga strategicznego myślenia i współpracy.

• Walka toczy się o pojedynczą strefę wpływu i osiągnięcie 100% kontroli.

• Gdy przeciwnik pozostaje w strefie, nawet przy 99% postępie, może dojść do dogrywki, dając szansę przegrywającej drużynie na powrót do gry.

• Taktyczne wykorzystanie umiejętności to podstawa – strategiczne decyzje mogą odwrócić wynik meczu.



Kill Confirmed [Zabójstwo potwierdzone] (5v5)

• Bezpośrednie, intensywne i agresywne – w tym trybie przewagę zdobędą gracze zdolni do podejmowania szybkich decyzji.

• Pokonanie przeciwnika to dopiero początek, tylko zdobycie ich znacznika zapewnia punkty.

• Przejmowanie znaczników sojuszników pozwoli kontrolować przebieg gry, jednak przeciwnik będzie starał się zrobić to samo.

• Na mapie pojawią się też specjalne ulepszenia prowokując wyścig zbrojeń.



Wraz z rozwojem gry zespół World of Tanks: HEAT będzie wprowadzał nowe tryby gry oraz udoskonalał już istniejące.



Aby pozostać na bieżąco z nowościami dotyczącymi HEAT w najbliższych tygodniach, grę można dodać do listy życzeń już teraz: https://wotheat.com/.

















źródło: Info Prasowe - Wargaming