HUAWEI XMAGE Awards 2026 - wygraj 10 000 USD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trwa HUAWEI XMAGE Awards 2026 – jeden z największych międzynarodowych konkursów fotografii mobilnej, przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. W tym roku, spośród prac nadesłanych w 9 kategoriach, wyłoniona zostanie grupa „XMAGE 100”: laureaci 3 głównych nagród „Fotografa Roku” będą mogli liczyć na 10 000 USD, a dodatkowo przewidziano aż 97 nagród po 1 500 USD. Na wygraną szanse będzie mieć każdy, kto do 16 sierpnia 2026 r. zgłosi swój film lub zdjęcie, zrobione smartfonem marki Huawei. Nadesłane dzieła oceni międzynarodowe jury, w skład którego wejdą m.in. laureat nagrody Pulitzera – Liu Heung Shing oraz dyrektorka Paris Photo – Florence Bourgeois.







Konkurs HUAWEI XMAGE Awards organizowany jest corocznie od 2017 roku. Od tego czasu uczestnicy przesłali łącznie niemal 6 milionów zgłoszeń ze 170 krajów i regionów, co czyni go jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dla miłośników fotografii mobilnej na świecie. Nazwa konkursu podchodzi od przełomowej technologii XMAGE, która pozwala pokonywać granice w świecie fotografii. Innowacyjne funkcje XMAGE zostały zastosowane m.in. w serii kultowych fotosmartfonów z serii HUAWEI Pura 80 czy składanym HUAWEI Mate X7.



Kategorie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 sierpnia 2026 r. do godz. 17.59 (czasu polskiego) przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei, ale wcześniej nie zdobywały nagród w innych konkursach. Można to zrobić na globalnej stronie XMAGE Awards 2026 i załączyć swoje prace, lub przez My HUAWEI, HUAWEI Community albo Instagram. Do wyboru jest 9 kategorii konkursowych, w tym 1 filmowa:

1. Action – maks. 10-minutowy materiał;

oraz 8 fotograficznych:

2. So far so close – kadruj to, co rozległe, skup się na tym, co subtelne;

3. Good night – odkryj sekrety nocy;

4. Color & Shade – opowiedz historię poprzez kolor i cień;

5. Faces – każda twarz to historia;

6. A Heartwarming World – zatrzymaj w czasie piękno chwili;

7. Experimental Lab – łam zasady, by odkryć nowe sposoby opowiadania obrazem;

8. Storyboard – stwórz opowieść za pomocą 3-9 zdjęć;

9. Active moments – nowa kategoria dla zdjęć ukazujących sport, aktywności na zewnątrz i podróże.



Atrakcyjne nagrody, wybitni jurorzy

W tym roku zmienia się sposób przyznawania nagród. Międzynarodowe jury złożone z 9 wybitnych osobistości, reprezentujących różne środowiska zawodowe i twórcze, wybierze 100 najlepszych prac, spośród których wyłonione zostanie grono „XMAGE 100” i 3 Fotografów Roku. Najlepsza trójka otrzyma po 10 000 USD (przed opodatkowaniem) z funduszu twórczego XMAGE, a pozostali twórcy ze zwycięskiej setki dostaną po 1 500 USD (przed opodatkowaniem). Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w paryskim Grand Palais – międzynarodowym centrum sztuki i mody – jeszcze przed końcem tego roku.



W skład tegorocznego jury wchodzą: Liu Heung Shing, fotoreporter, laureat nagrody Pulitzera; Chen Xiaobo, redaktorka naczelna agencji informacyjnej Xinhua i badaczka fotografii; Florence Bourgeois, dyrektorka Paris Photo; Cao Ting, dziekan Wydziału Mediów Wizualnych i Komunikacji w Akademii Filmowej w Pekinie; Fabrice Laroche, redaktor naczelny magazynu „Fisheye”; Dai Xianjing, fotografka i reżyserka filmów dokumentalnych oraz Li Changzhu, dyrektor ds. strategii w zespole Huawei Health.



Więcej informacji o konkursie i jego regulamin, w tym sposób zgłaszania, można znaleźć na stronie internetowej konkursu: https://consumer.huawei.com/en/campaign.











źródło: Info Prasowe - HUAWEI