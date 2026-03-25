Samsung prezentuje Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung przedstawia dwa nowe modele w serii Galaxy A: Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G. Oba urządzenia oferują zaawansowane rozwiązania Samsung, w tym pakiet Awesome Intelligence, zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu. Nowa seria odzwierciedla zaangażowanie Samsung w rozszerzanie możliwości AI na kolejne urządzenia i umożliwianie większej liczbie użytkowników korzystania z intuicyjnej sztucznej inteligencji, która upraszcza codzienne zadania. Seria Galaxy A przynosi ulepszenia w obszarze wydajności, aparatu i wyświetlacza, a także rozbudowaną ochronę bezpieczeństwa. Została zaprojektowana z myślą o długim użytkowaniu: oferuje nawet sześć generacji aktualizacji systemu operacyjnego i długoterminowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa. Galaxy A57 5G to najmocniejszy model serii, wyróżniający się smuklejszym designem i ulepszonymi funkcjami opartymi na AI.







Awesome Intelligence: wzbogacone narzędzia zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie

Najnowszy interfejs One UI 8.5 w modelach Galaxy A57 5G i A37 5G udostępnia Awesome Intelligence szerszemu gronu użytkowników. Narzędzia ułatwiają codzienne zadania i otwierają nowe możliwości twórcze.



- Funkcja Transkrypcja głosu, to nowość w aplikacji Dyktafon. Ułatwia powrót do ważnych szczegółów ze spotkań, wykładów lub rozmów, szybko transkrybując i tłumacząc nagrania lub przekształcając wiadomości głosowe w tekst. Kolejnym narzędziem Awesome Intelligence jest Wybór AI, teraz łatwiej dostępny dzięki długiemu naciśnięciu opcji Panele przy krawędzi. Wyświetla odpowiednie działania bezpośrednio na ekranie, umożliwiając wyodrębnianie tekstu lub tworzenie treści bez ręcznego zaznaczania elementów. Wybór AI obsługuje również funkcję przeciągnij i upuść w układzie wielu okien, co pozwala łatwo przenosić obrazy do Samsung Notes lub edytora zdjęć.



- Awesome Intelligence sprawia, że codzienna edycja zdjęć jest prostsza niż kiedykolwiek. Funkcja Gumka do usuwania obiektów zapewnia teraz bardziej naturalne rezultaty przy usuwaniu niechcianych elementów, takich jak przechodnie w tle czy bałagan w kawiarni. W modelu Galaxy A57 5G funkcja Najlepsza mina obsługuje więcej zdjęć i tryb zdjęć seryjnych, co ułatwia uchwycenie idealnych zdjęć grupowych. Popularne narzędzia, takie jak Filtry i Sugestie dotyczące edytowania, pomagają szybko dopracować i udostępnić zdjęcia. Galaxy A57 5G oferuje też funkcję Automatyczne przycinanie, która upraszcza edycję filmów.



- Funkcja Circle to Search with Google zyskała rozpoznawanie wielu obiektów jednocześnie. Użytkownicy mogą teraz eksplorować wiele elementów na obrazie w ramach jednego wyszukiwania, od stroju po otaczające akcesoria. Nowa seria Galaxy A rozszerza Awesome Intelligence o wybór agentów, którzy upraszczają codzienne zadania: od wyszukiwania, przez organizowanie planów, po dostosowywanie ustawień. Ulepszony asystent Bixby, jako konwersacyjny agent urządzenia pozwala intuicyjnie sterować ustawieniami i funkcjami Galaxy w języku naturalnym. Gemini obsługuje złożone zadania w natywnych aplikacjach Galaxy oraz wybranych aplikacjach firm trzecich, zapewniając szybsze i bardziej intuicyjne interakcje.



Nowy poziom fotografii mobilnej

Wydajność aparatu pozostaje kluczowa dla codziennej użyteczności. Modele Galaxy A57 5G i A37 5G oferują jaśniejsze i wyraźniejsze obrazy dzięki ulepszonemu aparatowi oraz usprawnionemu procesorowi sygnału obrazu (ISP) 10. Wszechstronny system potrójnego aparatu z główną matrycą 50 MP zapewnia ostre i szczegółowe zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych, bez dodatkowych ustawień. Gdy robi się ciemno, ulepszona funkcja Nightography, płynnie dostosowuje aparat do warunków, rejestrując wyraźne i realistyczne zdjęcia oraz wideo nawet przy słabym oświetleniu. Galaxy A57 5G idzie o krok dalej dzięki ulepszonemu przetwarzaniu obrazu, które wyostrza szczegóły i redukuje szumy. Wideo HDR zapewnia bogaty kontrast i zrównoważone kolory nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, a szybsza prędkość migawki pozwala uchwycić ulotne chwile z większą precyzją. Oba modele korzystają z rozpoznawania obiektów opartego na AI i optymalizacji sceny, które równoważą portrety, zachowują naturalne odcienie skóry i zapewniają wyraźniejsze oddzielenie tła. Obiektyw ultraszerokokątny obejmuje więcej elementów w zdjęciach grupowych i krajobrazach, a aparat makro 5 MP pozwala uchwycić drobne szczegóły z bliska.



Wydajność i design bez kompromisów

Galaxy A57 5G łączy smukły design z wysoką wydajnością. Ulepszony procesor CPU, GPU i NPU zapewniają płynne strumieniowanie, przewijanie i tworzenie treści. Dopracowane wykończenie z charakterystycznym potrójnym aparatem nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd i komfort użytkowania w dłoni. Pomimo smuklejszej konstrukcji model Galaxy A57 5G oferuje wysoką wydajność. Bateria 5000 mAh zapewnia energię nawet na dwa dni, od nagrywania i edycji po przeglądanie treści w ruchu. Super Fast Charging 2.0 ładuje baterię do 60% w około 30 minut. Większa o 13% komora parowa utrzymuje wydajność podczas dłuższej gry lub nagrywania. Smuklejsze ramki i jasny wyświetlacz Super AMOLED+ z Vision Booster zapewniają wyraźny obraz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Certyfikat IP68 w obu modelach zwiększa trwałość w rzeczywistych warunkach i chroni przed niespodziewanymi zdarzeniami.



Długoterminowe wsparcie i bezpieczeństwo

Galaxy A57 5G i A37 5G oferują nawet sześć generacji aktualizacji systemu Android i interfejsu One UI oraz do sześciu lat aktualizacji bezpieczeństwa[, dając użytkownikom pewność, że mogą polegać na swoim urządzeniu przez wiele lat. Samsung zapewnia wzmocnioną warstwę zabezpieczeń, przejrzystości i wyboru dla użytkownika dzięki Knox Vault, sprzętowemu rozwiązaniu odpornemu na manipulacje. Użytkownicy serii Galaxy A otrzymują kompleksową ochronę dzięki innowacyjnym funkcjom bezpieczeństwa i prywatności, takim jak: Bezpieczeństwo i prywatność, Automatyczna blokada, Udostępnianie prywatne, Ochrona utraconego urządzenia oraz Album prywatny – funkcji galerii, która pozwala szybko i łatwo zabezpieczyć prywatne multimedia. W przeciwieństwie do tradycyjnych zabezpieczeń najnowsze urządzenia serii A także proaktywnie powiadamiają użytkowników o potencjalnych zagrożeniach dzięki Privacy Alerts, inteligentnym powiadomieniom oferującym lepszy wgląd i kontrolę nad uprawnieniami lokalizacji i podejrzanym monitorowaniem wrażliwych danych. Wszystkie te ulepszenia sprawiają, że bezpieczeństwo staje się tak intuicyjne jak reszta doświadczenia, czyniąc ochronę urządzenia łatwiejszą niż kiedykolwiek dla każdego.



Dostępność

Galaxy A57 5G i A37 5G będą dostępne w Polsce od 10 kwietnia 2026 roku. Model Galaxy A57 5G będzie oferowany w kolorach Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue i Awesome Lilac, natomiast Galaxy A37 5G w kolorach Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen i Awesome White. Samsung Care+ zapewnia kompleksową ochronę dostosowaną do potrzeb użytkowników, w tym korzyści chroniące wartość urządzenia.















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG