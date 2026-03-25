Oukitel prezentuje pancerne technologie na Euro Target Show 2026

Marka Oukitel, lider w segmencie wytrzymałych smartfonów i tabletów, zaprezentuje swoją ofertę podczas targów Euro Target Show w Poznaniu. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży łowieckiej, strzeleckiej oraz survivalowej. Dla odwiedzających przygotowano nie tylko prezentacje sprzętu, ale także dedykowane promocje na zakup urządzeń z oficjalnej polskiej dystrybucji. Podczas targów Oukitel reprezentowany przez oficjalnego dystrybutora, firmę CK Mediator, przedstawi szeroką gamę urządzeń wzmocnionych. Rozwiązania marki zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach z sektora militarnego i łowieckiego, a także o hobbystach, dla których kluczowa jest odporność na uszkodzenia mechaniczne, ekstremalnie długi czas pracy na jednym ładowaniu i narzędzia takie jak termowizja czy noktowizja.







Kluczowe produkty na stoisku Oukitel

Na stoisku nr 73 w pawilonie 5 Oukitel zaprezentuje 5 różnych sprzętów, reprezentujących szeroką rozpiętość zastosowań. Wśród nich między innymi model Oukitel WP55 Ultra Thermal wyposażony w precyzyjną kamerę termowizyjną. Pozwala ona na szybkie wykrywanie sygnatur termicznych zwierzyny lub lokalizowanie optymalnych miejsc pod budowę obozowiska. Dodatkowy obiektyw noktowizyjny ułatwia bezpieczne poruszanie się po zmroku.



W Poznaniu pojawi się też flagowy smartfon Oukitel WP100 Titan z potężnym akumulatorem o pojemności 33000 mAh, który gwarantuje wielodniową niezależność od źródeł zasilania. Urządzenie posiada wbudowany dalmierz laserowy oraz zaawansowaną konfigurację aparatów z trybem noktowizyjnym.



W ofercie nie zabraknie również wzmocnionego tabletu RT7. Pancerne urządzenie, które w trybie czuwania potrafi wytrzymać nawet 180 dni. Dzięki odporności na pył, wodę i upadki, RT7 jest sprawdzonym narzędziem podczas długotrwałych operacji w trudnych warunkach środowiskowych.



Wyjątkowe ceny

Obecność Oukitel na Euro Target Show to okazja do bezpośredniego przetestowania sprzętu i uzyskania szczegółowych informacji technicznych. Dla osób planujących zakup przygotowano specjalny bonus: Na hasło TARGETSHOW, klienci sieci Media Expert, RTV Euro AGD oraz x-kom otrzymają zniżkę na produkty marki Oukitel. Szczegóły dotyczące promocji są dostępne w mediach społecznościowych marki oraz na stronie www.oukitel.pl.





















źródło: Info Prasowe - Oukitel