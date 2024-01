CORSAIR MP600 ELITE Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś wprowadzenie do sprzedaży serii dysków SSD MP600 ELITE. MP600 ELITE to seria wysokowydajnych dysków PCIe 4.0 SSD z różnymi opcjami chłodzenia. Umożliwiają one maksymalne wykorzystanie potencjału pamięci masowej na komputerze stacjonarnym, laptopie czy konsoli Sony PlayStation 5. Wykonane z pamięci 3D TLC NAND o wysokiej gęstości i dostępnych w okresie premiery w pojemnościach 1 TB oraz 2 TB, a także 4 TB od kwietnia, dyski z serii MP600 ELITE imponują wydajnością odczytu sekwencyjnego na poziomie do 7000 MB/s i zapisu do 6500 MB/s. Wydajność zwiększają dodatkowo szybkości odczytu i zapisu losowego, odpowiednio do 1000 tys. i 1200 tys. IOPS, dzięki czemu dyski te stanowią idealną propozycję dla graczy, twórców i entuzjastów sprzętu, którym zależy na imponującej wydajności na platformie PCIe 4.0. Te dyski zachowują też zgodność wsteczną z systemami PCIe 3.0.







Dyski MP600 ELITE są dostępne w wersji standardowej do komputerów stacjonarnych i laptopów, z wbudowanym radiatorem, a także jako model zgodny z PS5, który można wpiąć bezpośrednio do najnowszych konsol Sony. Każdy dysk oferuje 256-bitowe szyfrowanie AES i wytrzymałość do 1200 TBW.



Jak sama nazwa wskazuje, dysk MP600 ELITE for PS5 jest przeznaczony specjalnie do najnowszej konsoli Sony i zawiera niskoprofilowy, aluminiowy radiator, który chłodzi dysk SSD nawet podczas najintensywniejszych sesji gamingowych. MP600 ELITE for PS5 przewyższa wszystkie wymagania Sony PS5 dotyczące dysków M.2, a jego instalacja w klasycznych konsolach PS5 oraz nowszych PS5 Slim przebiega szybko i łatwo.



Podobnie jak pozostałe dyski SSD CORSAIR, MP600 ELITE współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem CORSAIR SSD Toolbox umożliwiającym korzystanie z szeregu wygodnych funkcji, takich jak bezpieczne kasowanie danych czy aktualizacja oprogramowania firmware bezpośrednio z pulpitu. Pięcioletnia gwarancja oferuje poczucie pewności, że ta pamięć masowa pozostanie jeszcze długo szybka i niezawodna.



Dyski CORSAIR MP600 ELITE, MP600 ELITE z radiatorem oraz MP600 ELITE for PS5 PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Dyski z serii MP600 ELITE są objęte pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















Źródło: Info Prasowe - CORSAIR