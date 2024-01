Sharp/NEC zapowiada na ISE 2024 nowe projektory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe zaprezentuje odwiedzającym targi Integrated Systems Europe 2024 (ISE) nowy laserowy projektor 4K UHD P721Q marki Sharp. Będzie on częścią zupełnie nowej rodziny projektorów składającej się z dwóch modeli: Sharp P601Q oraz Sharp P721Q przeznaczonych do profesjonalnej projekcji na dużych powierzchniach. Oba projektory wykorzystujące technologię DLP i dysponujące jasnością do 6000 ANSI lumenów i 7200 ANSI lumenów są idealnym rozwiązaniem dla sal konferencyjnych, muzeów i szkolnictwa wyższego. W nowych projektorach marki Sharp zastosowano całkowicie uszczelniony silnik optyczny i laserowe źródło światła, które nie wymagają konserwacji przez cały okres eksploatacji wynoszący 20000 godzin.







Oznacza to, że wymiana filtrów oraz lamp, jak w tradycyjnych projektorach lampowych, jest zbędna. Dodatkowo, użytkownicy mogą uzyskać precyzyjne możliwości ustawienia obrazu dzięki zmechanizowanym funkcjom zoomu i ostrości, uzupełnionym o w pełni zmechanizowane przesunięcie obiektywu. Natomiast szeroka rozpiętość zoomu i funkcja Lens Shift upraszczają instalację zmniejszając potencjalne koszty montażu. Dzięki spełnieniu wymogów grupy ryzyka 2, nowe modele eliminują konieczność stosowania zalecanych środków ostrożności dla projekcji laserowej, zapewniając bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie.



Odwiedź stoisko Sharp/NEC na targach ISE 2024 (stoisko E500, hala 3) od 30 stycznia do 2 lutego, aby zobaczyć projektor Sharp P721Q 4K UHD. Przewidywany termin dostępności nowych projektorów Sharp 4K UHD to wrzesień 2024 r.











Źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC