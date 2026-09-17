CORSAIR Nautilus II - AIO drugiej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ogłasza premierę wydajnych rozwiązań do chłodzenia drugiej generacji: układów chłodzenia procesora cieczą typu all-in-one NAUTILUS II oraz udoskonalonych wentylatorów RS II i RS II ARGB. Te komponenty zapewniają wydajne i ciche chłodzenie, a ich wygodna konfiguracja plug-and-play i obsługa są niezwykle proste na każdym nowoczesnym komputerze. Urządzenia NAUTILUS II, RS II i RS II ARGB podłącza się bezpośrednio do płyty głównej, co upraszcza zarządzanie wentylatorami bez konieczności stosowania zewnętrznych kontrolerów, zapewniając przystępne cenowo i wydajne chłodzenie oraz łatwą konfigurację i konserwację.







Dzisiejsza premiera obejmuje szeroką gamę nowych komponentów, które spełnią wymagania konstruktorów komputerów w zakresie chłodzenia, w tym następujące elementy i ich różne warianty:

Układ chłodzenia procesora cieczą NAUTILUS II RS LCD

- NAUTILUS II 240 RS LCD, czarny lub biały

- NAUTILUS II 360 RS LCD, czarny lub biały



Układ chłodzenia procesora cieczą NAUTILUS II RS

- NAUTILUS II 240 RS, czarny

- NAUTILUS II 360 RS, czarny



Układ chłodzenia procesora cieczą NAUTILUS II RS ARGB

- NAUTILUS II 240 RS ARGB, czarny lub biały

- NAUTILUS II 360 RS ARGB, czarny lub biały



Wentylatory PWM RS II

- Wentylator PWM RS120 II, czarny

- Wentylator PWM RS140 II, czarny

- Wentylatory PWM RS360 II Unified Frame, czarne

- Wentylatory PWM RS II ARGB

- Wentylator PWM RS120 II ARGB, czarny lub biały

- Wentylator RS140 II ARGB PWM, czarny lub biały

- Wentylatory PWM RS360 II ARGB Unified Frame, czarne lub białe



NAUTILUS II RS LCD — większy przepływ, większy efekt

Nautilus II RS LCD jest następcą modelu Nautilus RS LCD pierwszej generacji, oferując o 67% większy, 3.5-calowy wyświetlacz, udoskonaloną pompkę FlowDrive 2S, cieńszą płytkę chłodzącą zoptymalizowaną pod kątem procesorów AMD oraz nowe wentylatory RS II. Dostępny w kolorze czarnym lub białym, z radiatorem 240 lub 360 mm układ ten łączy wydajne chłodzenie z rozbudowanymi możliwościami personalizacji wyświetlacza. Kluczową zmianą jest nowy wyświetlacz LCD, który zastępuje okrągły 2.1-calowy panel IPS prostokątnym panelem IPS o przekątnej 3.5 cala, rozdzielczości 480 × 640 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Ekran może jednocześnie wyświetlać parametry systemu, animowane pliki GIF oraz widżety iCUE z częstotliwością do 60 FPS. Wyświetlacz podłącza się przez złącze DisplayPort i może on służyć jako dodatkowy ekran w systemie Windows.



Pompka FlowDrive 2S drugiej generacji zapewnia wydajny obieg chłodziwa, a cieńsza płyta chłodząca zmniejsza opór cieplny, usprawniając odprowadzanie ciepła z najnowszych procesorów. Wentylatory RS II generują skoncentrowany przepływ powietrza i wysokie ciśnienie statyczne dzięki technologii CORSAIR AirGuide, a łożyska z magnetyczną kopułą gwarantują cichą pracę i dłuższą żywotność. Konstrukcja Unified Frame upraszcza montaż i prowadzenie kabli, a bezpośrednie podłączenie do płyty głównej oraz tryb Zero RPM zapewniają wygodne sterowanie i cichszą pracę przy niskim obciążeniu.



Układy chłodzenia procesora cieczą Nautilus II RS / RS ARGB — naprawdę niesamowite AIO

Seria układów chłodzenia procesora cieczą NAUTILUS II zastępuje serię NAUTILUS RS, oferując ulepszoną pompkę Flowdrive 2S, cieńszą płytkę chłodzącą zoptymalizowaną pod kątem procesorów AMD oraz wentylatory RS II drugiej generacji o konstrukcji Unified Frame. Model NAUTILUS II RS jest dostępny wyłącznie w kolorze czarnym, natomiast NAUTILUS II RS ARGB oferuje wybór między czarną a białą wersją. Oba zestawy chłodzenia AIO są dostępne z radiatorem 240 lub 360 mm, aby sprostać wymaganiom różnorodnych konfiguracji komputerowych.



NAUTILUS II RS doskonale uzupełnia wysokowydajne zestawy w czarnej stylistyce, a NAUTILUS II RS ARGB dodaje efektowne, konfigurowalne podświetlenie RGB. Wentylatory Unified Frame ograniczają wibracje i zapewniają stabilne ciśnienie statyczne, a technologia CORSAIR AirGuide precyzyjnie ukierunkowuje przepływ powietrza. Łożysko z kopułą magnetyczną w każdym wentylatorze zapewnia cichą pracę i długą żywotność, a bezpośrednie podłączenie do płyty głównej ułatwia konfigurację i konserwację. Każdy wentylator RS II ARGB ma osiem diod LED RGB, a osiem dodatkowych diod umieszczono w zatyczce pompki. Łącznie są dostępne 24 indywidualnie konfigurowalne diody LED w modelu 240 mm oraz 32 w modelu 360 mm. Oprogramowanie kompatybilne z płytą główną umożliwia sterowanie prędkością wentylatorów i podświetleniem bez konieczności korzystania z zewnętrznego kontrolera. Ulepszona pompka, płytka chłodząca i wentylatory zapewniają wysoką wydajność chłodzenia oraz wyciszone działanie w smukłej konstrukcji, którą łatwo zainstalować i konserwować.



Wentylatory PWM RS II i RS II ARGB – CHŁÓD I CISZA

Wentylatory PWM RS II i RS II ARGB drugiej generacji działają ciszej bez kompromisów w zakresie wydajności chłodzenia. Przeprojektowane łopatki statora CORSAIR AirGuide redukują hałas i kierują silny przepływ powietrza przez gęsto użebrowane radiatory, zapewniając wysokie ciśnienie statyczne. Łożyska z kopułą magnetyczną umożliwiają cichą pracę i zwiększają trwałość. Obie serie są dostępne w wersji Unified Frame 360 mm, która upraszcza prowadzenie przewodów i montaż — wystarczą tylko cztery śruby. Dostępne są również pojedyncze wentylatory 120 mm i 140 mm. Większą liczbę wentylatorów można połączyć szeregowo i sterować nimi jako grupą za pomocą kompatybilnego oprogramowania płyty głównej. Wentylatory RS II są dostępne w kolorze czarnym, natomiast modele RS II ARGB — czarne lub białe — wyposażono w osiem indywidualnie konfigurowalnych diod LED RGB na każdy wentylator.



GOTOWE DO INTEGRACJI Z iCUE LINK

Układy chłodzenia AIO NAUTILUS II i wentylatory RS II można łatwo zintegrować z wentylatorami zgodnymi z technologią iCUE LINK za pomocą kontrolera podświetlenia i wentylatorów COMMANDER DUO (sprzedawanego osobno). Podwójne kanały PWM, ARGB i iCUE LINK umożliwiają zsynchronizowane sterowanie za pomocą zaawansowanego oprogramowania CORSAIR iCUE. Koncentrator systemowy iCUE LINK podłącza się bezpośrednio do COMMANDER DUO, co umożliwia ujednolicone sterowanie urządzeniami PWM i iCUE LINK.



Bezproblemowe, wydajne i ciche chłodzenie

Układy chłodzenia procesora cieczą NAUTILUS II typu AIO oraz wentylatory PWM RS II działają cicho i skutecznie, a ponadto są łatwe w instalacji oraz konserwacji i wyróżniają się przystępną ceną. Różne kolory, rozmiary i konfiguracje ułatwiają dobranie odpowiedniego rozwiązania chłodzącego do obecnego lub przyszłego komputera.



Dostępność, gwarancja i ceny

Wszystkie prezentowane w tym komunikacie prasowym produkty są już dostępne w globalnej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów CORSAIR oraz w sklepie internetowym CORSAIR.



NAUTILUS II 240 RS LCD - 129.90 EURO

NAUITLUS II 360 RS LCD - 149.90 EURO

NAUTILUS II 240 RS - 84.90 EURO

NAUTILUS II 360 RS - 104.90 EURO

NAUTILUS II 240 RS ARGB - 89.90 EURO

NAUTILUS II 360 RS ARGB - 114.90 EURO

RS120 II - 11.90 EURO

RS140 II - 17.90 EURO

RS360 II Unified Frame - 29.90 EURO

RS120 II ARGB - 17.90 EURO

RS140 II ARGB - 23.90 EURO

RS360 II ARGB Unified Frame - 39.90 EURO



CORSAIR NAUTILUS II RS LCD, NAUTILUS II RS, NAUTILUS II RS ARGB, RS II i RS II ARGB są objęte pięcioletnią gwarancją oraz wsparciem globalnej sieci obsługi klienta i pomocy technicznej CORSAIR.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR