Razer Tartarus V2 Pro - Absolutna dominacja w grach MMO i FPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś Razer Tartarus V2 Pro, czyli najnowszą ewolucję swojej kultowej serii keypadów. Zaprojektowany, by kontynuować tradycję precyzji i szybkości linii Tartarus, model V2 Pro po raz pierwszy przenosi flagową technologię przełączników Razer oraz prawdziwe odświeżanie 8000 Hz HyperPolling do dedykowanego keypada, oferując jednocześnie podłokietnik stworzony tak, by poruszał się razem z graczem, a nie obok niego. Wyposażony w 31 programowalnych elementów sterujących, pełnowymiarowy drążek analogowy odporny na dryfowanie oraz w pełni regulowaną ergonomiczną podkładkę pod nadgarstek, Tartarus V2 Pro daje ambitnym graczom MMO i FPS niemal nieskończone możliwości personalizacji bez utraty komfortu podczas wielogodzinnych maratonów.







Sercem Tartarus V2 Pro są optyczno-analogowe przełączniki Razer Gen-2, czyli nasza flagowa technologia trafiająca po raz pierwszy do dedykowanego keypada. Oferują one w pełni regulowany zakres aktywacji od 0.1 do 4.0 mm oraz czułość Rapid Trigger, już od 0.1 mm, co gwarantuje błyskawiczną rejestrację wielokrotnych naciśnięć. Każdy przełącznik jest fabrycznie nasmarowany i osadzony na warstwie gęstej pianki wyciszającej, cechuje się żywotnością 100 milionów kliknięć oraz zapewnia czyste, satysfakcjonujące brzmienie, które pozwala utrzymać stan pełnego skupienia.



Kontrola pod każdym kątem

Dowodzenie w Tartarus V2 Pro zaczyna się od 31 programowalnych kontrolek, dających graczom wystarczająco dużo miejsca na pełne paski umiejętności, zestawy makr czy rozbudowane układy dla konkretnych gatunków gier. Ich kluczowym elementem jest pełnowymiarowy, wolny od efektu dryfowania drążek analogowy TMR znany z nagradzanych kontrolerów Razer, wspierany przez trzy dedykowane przyciski dostosowane do każdego stylu gry.



Każda dłoń spoczywa na urządzeniu inaczej, dlatego podłokietnik Tartarus V2 Pro dopasowuje się do gracza, a nie na odwrót. Dzięki możliwości wysuwania oraz obracania w lewo i w prawo, każdy gracz może znaleźć swój naturalny kąt ułożenia nadgarstka. W efekcie powstała powierzchnia podparcia, która aktywnie redukuje zmęczenie i dba o prawidłowe ułożenie ręki, wyzwalając graczy z konieczności sztucznego dostosowywania chwytu do sprzętu.



Stworzony, by dotrzymać kroku

Tartarus V2 Pro oferuje technologię HyperPolling do 8000 Hz — co oznacza ośmiokrotnie szybszy czas reakcji niż w standardowych urządzeniach — wspieraną przez pakiet Razer Advanced Input Control, w tym funkcje Razer Snap Tap, Razer Snap Flex oraz Dynamic Keystroke. Gracze mogą skonfigurować do 24 mapowań klawiszy w ramach 3 wbudowanych profili za pośrednictwem Razer Synapse, a także dokonywać błyskawicznych zmian aktywacji czy technologii Rapid Trigger bezpośrednio na urządzeniu za pomocą wbudowanego panelu LED, bez otwierania oprogramowania. Całość dopełniają trwałe nakładki na klawisze wykonane z PBT w technologii podwójnego wtrysku.



W skrócie:

- Precyzja na wyciągnięcie ręki: Przełączniki Razer Analog Optical Switch Gen-2 z funkcją Rapid Trigger i regulacją aktywacji w zakresie 0,1–4,0 mm.

- Kontrola pod każdym kątem: 31 programowalnych elementów sterujących, pełnowymiarowy drążek TMR z 3 przyciskami oraz regulowany podłokietnik z możliwością przesuwania i obrotu.

- Gotowy na najwyższe tempo: Odświeżanie 8000 Hz HyperPolling, pakiet Razer Advanced Input Control i do 24 konfiguracji w 3 profilach wbudowanych.



Wraz z premierą Tartarus V2 Pro marka Razer wyznacza nowy standard dla keypadów gamingowych, łącząc analogowo-optyczną precyzję, elastyczną kontrolę i ergonomiczną wygodę w jednym centrum dowodzenia stworzonym dla MMO, FPS i gier innych gatunków.



Cena i dostępność

Razer Tartarus V2 Pro: 199.99 USD / 219.99 EURO MSRP. Produkt dostępny od zaraz w sklepie Razer.com, salonach RazerStore oraz u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.



















źródło: Info Prasowe - Razer