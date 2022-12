CORSAIR OLED XENEON FLEX 45-cali...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zapowiedziała dziś dostępność w przedsprzedaży wyczekiwanego XENEON FLEX 45WQHD240 OLED — pierwszego na świecie monitora gamingowego OLED o przekątnej 45 cali i proporcjach 21:9 z regulowaną krzywizną ekranu. Od swojej premiery w sierpniu 2022 roku XENEON FLEX 45 rozpala wyobraźnię entuzjastów pecetów i graczy niesamowitym połączeniem technologii W-OLED, proporcji boków 21:9, przekątnej 45 cali, częstotliwości odświeżania 240 Hz oraz niezwykłej zdolności zaginania ekranu: od ustawienia całkowicie płaskiego po krzywiznę 800R. Oczekiwanie na nowy etap rozwoju technologii monitorowych właśnie dobiega końca — w sklepie internetowym CORSAIR można już zamówić XENEON FLEX 45 w przedsprzedaży. Zamówienia będą wysyłane pod koniec grudnia 2022 roku, dlatego gracze mogą już się szykować do ustawiania własnej krzywizny monitora CORSAIR XENEON 45.







Powstały we współpracy z innowacyjnym producentem ekranów OLED LG Display monitor XENEON FLEX 45 stanowi kulminację inżynierskich zdolności firmy CORSAIR, które w połączeniu z przełomową technologią W-OLED zaowocowały monitorem zupełnie nowej klasy. Na ekranie 3440 x 1440 (ze współczynnikiem proporcji 21:9) XENEON FLEX 45" prezentuje obraz o jakości kinowej, który doskonale się sprawdza zarówno w pracy, jak i podczas gry, osiągając szczytową jasność do 1000 nitów oraz kontrast o współczynniku 1 500 000:1.



XENEON FLEX 45 wyznacza nowy standard wśród monitorów gamingowych o wysokiej liczbie klatek na sekundę i krótkim czasie reakcji. Rozmycie powodowane przez ruch jest niemal całkowicie eliminowane przez częstotliwość odświeżania 240 Hz, krótki czas reakcji GtG 0.03 ms oraz prawie natychmiastowy czas włączenia/wyłączenia piksela 0.01 ms. Dzięki temu gry prezentują się najkorzystniej, tym bardziej, że monitor działa też z technologiami NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium.



XENEON FLEX 45 jest objęty wszechstronną, trzyletnią gwarancją, w tym zera martwych pikseli i efektów wypalenia ekranu, dlatego zapewnia też świetny wygląd na lata.



Monitor gamingowy OLED XENEON FLEX 45WQHD240 jest dostępny w przedsprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR w cenie 1999.99 USD, a dostawy mają się rozpocząć pod koniec grudnia 2022 r. Ceny zależą od kraju i mogą obejmować lokalne podatki.























Źródło: Info Prasowe / Corsair