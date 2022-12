Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek NEC LED-FE009i2-104 Panoramic View Bundle. Ultraszeroki format ekranu 21:9 został zaprojektowany specjalnie do zastosowań w korporacyjnych salach konferencyjnych, wykorzystujących panoramiczne systemy wideokonferencyjne. Taki ekran sprawdzi się również doskonale gdy uczestnicy spotkania korzystają jednocześnie z wielu okien prezentacyjnych. Nowy zestaw gwarantuje wszystko, czego potrzebują użytkownicy, aby zapewnić maksymalną integrację podczas spotkań hybrydowych. Ultraszerokie rozwiązanie Indoor LED o rozdzielczości Full HD oferuje wielkoformatowy panoramiczny ekran wyświetlający doskonały obraz bez żadnych ramek oraz z wysokimi poziomami kontrastu i jasności. Dzięki smukłej konstrukcji moduły LED można zintegrować bardzo blisko ściany, z minimalnym odstępem od niej.







Zestaw zawiera wszystko, czego użytkownicy potrzebują do bezproblemowej instalacji, zapewnia także dostęp serwisowy do modułów LED z przodu, co bardzo ułatwia konserwację. Klienci mogą więc korzystać z długotrwałej jakości produktów firmy Sharp/NEC.



Dzięki formatowi ekranu 21:9 NEC LED-FE009i2-104 idealnie nadaje się do zastosowań związanych z organizacją spotkań korporacyjnych, panoramicznymi systemami wideokonferencyjnymi lub do pracy z wykorzystaniem wielu okien jednocześnie. Można go także używać z Microsoft Teams Rooms i nowym układem Front Row, który umożliwia wszystkim osobom w pokoju Teams - zarówno wirtualnie, jak i osobiście - oglądanie i reagowanie na komentarze na czacie podczas spotkania. Dynamiczny tryb wyświetlania sprawia, że wszyscy są połączeni ze wspólną przestrzenią roboczą i sobą nawzajem. Tam, gdzie formalne prezentacje łączą się z czatami, cyfrowa przestrzeń uwalnia grupową kreatywność, a wszyscy mogą łączyć się face to face, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Rozdzielczość pikseli 0,95 mm w NEC LED-FE009i2-104 oznacza, że obraz osób dołączających zdalnie do prezentacji jest wyświetlany z doskonałą wyrazistością, gdy użytkownicy korzystają z układu Front Row.



Zestaw NEC LED-FE009i2-104 jest dostępny na polskim rynku od grudnia 2022 roku. Rozwiązanie Microsoft Teams Front Row z ultraszerokim 104-calowym ekranem dvLED zostanie zademonstrowane na stoisku Sharp/NEC na targach ISE 2023 (stoisko E600, hala 3), w dniach 31 stycznia - 3 lutego, Fira Barcelona w Hiszpanii.















Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC