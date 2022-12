Polska premiera karty graficznej od Predatora

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska będzie jednym z pierwszych krajów w Europie, w których zostanie udostępniona nowa karta graficzna od Predatora. Ta gamingowa marka Acera zaprezentowała niedawno autorską wersję Intel Arc A770 graphics. Karta zachwyca swoją mocą i wyglądem. Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC, bo tak w pełni nazywa się najnowsza karta graficzna w portfolio Predator, to autorska wersja Intel Arc A770. To, co wyróżnia najnowszy model, to przede wszystkim wyjątkowy system chłodzenia. Dzięki połączeniu wentylatorów 3D AeroBlade 5. generacji oraz osiowego FrostBlade 2.0 sprzęt ten otrzyma chłodzenie najwyższej klasy, które pomoże mu zmierzyć się z największymi wyzwaniami.







Dodatkowe efekty podczas zabawy zapewni podświetlenie LED RGB, którym będzie można sterować za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Wsparciem tego systemu będzie również rzadko spotykana w procesorach graficznych technologia komory pary wodnej. Usprawnia ona przepływ powietrza w celu jego szybkiej i efektywnej cyrkulacji.



Megawydajne rozwiązania!

Dzięki Xe-cores z wbudowanymi funkcjami Intel Xe Matrix Extensions (XMX) AI i zaawansowanym sprzętem do akceleracji 3D, mikroarchitektura Xe HPG jest zoptymalizowana pod kątem wydajnych gier. Z kolei interfejs API DirectX 12 Ultimate przenosi gry na nowy poziom realizmu dzięki najnowszym technologiom graficznym, takim jak DirectX Raytracing.

Karta Predator BiFrost Intel Arc A770 OC pozwoli też wejść na kolejny poziom jakości obrazu i wydajności systemu dzięki technologii XeSS (Xe Super Sampling) wspomaganej przez sztuczną inteligencję. Efektem jest możliwość uzyskania wysokiej rozdzielczości oraz dużej liczby klatek na sekundę. Dodatkowo całość wzmocni 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6, TDP na poziomie 250W oraz OC boost, który zwiększy taktowanie zegara do 2400 MHz.



Nie tylko do gier

Najnowsza karta graficzna zapowiedziana przez Predatora spodoba się także twórcom i artystom. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego silnika, wzbogaconego o sztuczną inteligencję oraz przyśpieszenia przez technologię Intel Deep Link, wyobraźnia będzie miała pole do popisu. A dzięki możliwościom wspomnianej Intel XMX AI, wbudowanej w grafikę Intel Arc, będzie można łatwo i szybko przerabiać zdjęcia oraz montować filmy, także przy wykorzystaniu kodeków multimedialnych AV1 nowej generacji.



Streamuj i zwiększaj moc!

Karta graficzna od Predatora pozwoli też natychmiast przekształcić pokój gracza w studio streamingowe dzięki zielonemu ekranowi, kadrowaniu kamery i opcjom nadawania, które są wbudowane w intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs oprogramowania. Karta BiFrost pozwoli też monitorować układ, kontrolując prędkość wentylatora i dopasowują oświetlenie za pomocą aplikacji Predator BiFrost Utility APP. Program ten pozwoli również dopasować wydajność tego sprzętu pod kątem naszych potrzeb.



Sprzęt będzie posiadał 4 wyjścia wideo: 1 HDMI i 3 pod Display Port. Wymiary karty to 267 na 117.75 mm. i będzie ona zajmować dwa sloty. Układ graficzny od Predatora będzie dostępny do kupienia osobno, bez konieczności zakupu całego zestawu komputerowego. Karta wkrótce trafi też do sprzedaży w Polsce w sklepach Media Expert i X-kom, gdzie ma kosztować około 2260 PLN.







Źródło: Info Prasowe / Acer