Cougar Polar X2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Jeśli tej zimy potrzebujesz białego zasilacza o dużej mocy, to właśnie firma Cougar zaprezentowała dwa modele z linii Polar X2. Zależnie od potrzeb wybierać możemy w maszynach o mocy 1050 i 1200 Watów, ale szczytowo (przez dłuższa chwilę), urządzenia te są w stanie znieść nawet dwukrotnie wyższe obciążenie. Jest to wymóg normy ATX 3.0, w których chwilowe, szczytowe zużycie energii musi wytrzymać 100 μs osiągając 200% mocy znamionowej. Prócz tego zasilacze otrzymały certyfikaty wysokiej sprawności 80 Plus Platinum, mocną pojedynczą linię zasilania +12V, oraz system chłodzenia, którzy włącza się dopiero, gdy obciążenie przekroczy 40 procent mocy całkowitej zasilacza. W modularnym okablowaniu mamy też najnowszy standard dla połączeń kart graficznych ATX 12VHPWR . Ceny jeszcze nie podano.























Źródło: TechPowerUP