CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do oferty nowy produkt z serii CHAMPION SERIES – SABRE RGB PRO WIRELESS. Premierowy sprzęt to bezprzewodowa i zaktualizowana wersja wielokrotnie nagradzanego modelu SABRE RGB PRO, który zaprezentowano na początku 2021 roku. Nowa mysz łączy niezwykle lekką i ergonomiczną konstrukcję z zaawansowaną technologią łączności SLIPSTREAM WIRELESS oraz dedykowanym sensorem optycznym CORSAIR MARKSMAN klasy premium. Mysz ta, to niezwykle lekki produkt bezprzewodowy, ważący zaledwie 79 g, który błyskawicznie reaguje na ruchy ręką.







Bryła myszki została skonstruowana na podstawie opinii zawodników czołowych profesjonalnych drużyn sportów elektronicznych, takich Team Secret, Vitality, BIG i Envy. SABRE oferuje elegancki wygląd bez zbędnych ozdób oraz zoptymalizowaną pod kątem gier konstrukcję o ergonomicznym kształcie umożliwiającym wygodny chwyt zarówno całą dłonią, jak i palcami.



SABRE RGB PRO WIRELESS wyposażono w zaawansowane podzespoły, w tym po raz pierwszy w sensor optyczny CORSAIR MARKSMAN. Strzelec Wyborowy, oferujący nawet 26 000 DPI, śledzi każdy ruch użytkownika z niewiarygodną precyzją. Specjalny przycisk do regulacji DPI umożliwia wybór jednego z pięciu gotowych ustawień w trakcie gry. Wstępnie naprężony lewy i prawy przyciski CORSAIR QUICKSTRIKE błyskawicznie rejestruje każde kliknięcie oraz umożliwia stosowanie popularnego tzw. „Drag Click”.



SABRE RGB PRO WIRELESS wyposażono w unikatową technologię CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS, która przesyła sygnały do komputera z prędkością poniżej 1 ms. Zapewnia doskonałą jakość bezprzewodowego przekazywania danych przez cały czas trwania rozgrywki. Dodatkowo, mysz od CORSAIR oferuje niestandardową szybkość raportowania (polling rate) na poziomie 2 000 Hz. Czas działania wbudowanego akumulatora wynosi nawet do 90 godzin nieprzerwanego użytkowania.



Zaawansowane oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia tworzenie indywidualnych efektów podświetlenia RGB, mapowanie przycisków, tworzenie makr, włączenie opcji oszczędzania energii oraz regulację DPI. Wszystkie ustawienia można prosto i wygodnie przechowywać w trzech profilach zapisywanych bezpośrednio w pamięci wewnętrznej urządzenia. SABRE RGB PRO WIRELESS została specjalnie zaprojektowana i dostosowana pod kątem potrzeb esportowców do gry na najwyższym poziomie.



CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS jest już dostępna w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W polskich sklepach sprzęt pojawi się do końca września br. Sugerowana cena detaliczna producenta to 439.99 PLN. SABRE RGB PRO WIRELESS jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





























Źródło: Info Prasowe / Corsair