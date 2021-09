Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenie Zalman CNPS9X Optima RGB, dzięki smukłej konstrukcji i wysokości 156 mm, powinno zmieścić się nawet w nieco ciaśniejszych obudowach. Pojedynczą wieżę przecinają tu cztery miedziane ciepłowody, które dzięki technologii DTH (ang. Direct Touch Heatpipe) mają bezpośredni kontakt z procesorem. Obieg powietrza pomiędzy żeberkami radiatora wymusza wentylator PWM o średnicy 120 mm. W modelu tym, rotor wiruje z prędkością od 600 do 1500 obrotów na minutę. Przekłada się to na przepływ powietrza wynoszący maksymalnie około 103.45 m sześciennych na godzinę. Natężenie hałasu ma przy tym nie przekraczać 26 dB(A).







Za jego efektywność i kulturę pracy odpowiadają unikalne łopatki z wyżłobieniami o kształcie płetwy rekina. Mają one bowiem przekładać się na ograniczenie generowanego hałasu i wibracji, zapewniając przy tym optymalny przepływ powietrza. W wersji CNPS9X Optima RGB śmigło jest podświetlone przez piętnaście diod RGB LED. Mają one ożywić konstrukcję i zapewnić większe możliwości personalizacji.



Chłodzenie Zalman CNPS9X Optima RGB jest kompatybilne z najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intela i AMD. Jak deklaruje producent, ma ono radzić sobie z TDP do 180 W, a zatem większością dostępnych na rynku modeli CPU.



Prezentowana wersja trafi do sklepów w ciągu kilku tygodni, a jej cena nie powinna przekraczać 130 PLN. Niecierpliwi użytkownicy mogą już teraz nabyć model CNPS9X Optima bez podświetlenia LED.





Dane techniczne:

• model: CNPS9X Optima RGB

• wymiary (W x S x G): 156 x 72 x 123 mm

• materiał: aluminium, miedź, tworzywa sztuczne

• waga: 530 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA 1200/115X

- AMD: AM4

• maks. TDP procesora: 180 W

• wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 600 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 103.45 m sześciennych na godz. (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 26 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: Rifle

• żywotność wentylatora: 40000 godzin































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia