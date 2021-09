Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterBox NR200P MAX to obudowa SFF stworzona z myślą o entuzjastach mini-PC. Wersja MAX dostarczana jest z preinstalowanym, customowym chłodzeniem AiO oraz zasilaczem. Wspomniane chłodzenie wodne posiada radiator o długości 280 mm i 25% większej powierzchni wymiany ciepła oraz dwa śmigła SickleFlow PWM o średnicy 140 mm. Obieg cieczy wymusza trzecia generacja pompy opracowanej przez producenta. Cooler ma pasować do większości podstawek, z AMD AM4 i (przyszłą) LGA1700 Intela włącznie. Zasilacz zamontowany w obudowie MasterBox NR200P MAX to model o mocy 850 W. Jednostka legitymuje się certyfikatem 80 Plus Gold, a więc jej typowa sprawność powinna przekraczać 90%.







Producent udziela na nią 10 lat gwarancji. Zarówno przewody zasilacza, które mają większy przekrój niż typowe (16 zamiast 18 AWG), jak i chłodzenia cieczą mają niestandardową, dostosowaną do obudowy długość. Ma to zapewnić optymalne wykorzystanie przestrzeni i maksymalnie ułatwić proces montażu wymarzonego komputera. MasterBox NR200P MAX posiada wyjmowany panel GPU, który ma przełożyć się na bezproblemową i szybką instalację karty graficznej. Obsługiwane są trójslotowe modele o długości do 336 mm. GPU jest montowane pionowo, a połączenie z płytą główną odbywa się poprzez znajdujący się w zestawie riser. Jest on zgodny ze standardem PCI Express 4.0 i ma zapewniać maksymalną kompatybilność oraz wydajność ze wszystkimi kartami graficznymi. Do zasilenia GPU wygospodarowano cztery wtyczki PCIe 6+2-pin.



Wewnątrz obudowy MasterBox NR200P MAX można zamontować trzy dyski 2.5” i, opcjonalnie, do dwóch 3,5”. Platforma, do której jest przykręcana płyta główna, została zaprojektowana tak, aby dostęp do nośników M.2 zainstalowanych z tyłu był jak najłatwiejszy. Wentylowany panel, którym można zastąpić ten wykonany ze szkła, ma im z kolei zapewnić optymalne warunki termiczne. Podobnie jak w standardowym modelu NR200P, wersja MAX ma demontowalne wszystkie ścianki zewnętrzne i pakiet filtrów przeciwkurzowych.



Obudowa Cooler Master MasterBox NR200P MAX jest wyposażona w panel I/O zawierający 2 porty USB 3.2 Gen 1 oraz gniazdo audio typu combo. Malowana proszkowo konstrukcja waży niemal osiem kilogramów i ma nieco ponad 18 litrów pojemności. Do sprzedaży trafi

w najbliższych tygodniach. Fani pecetów w formacie SFF, którzy chcieliby ją kupić, powinni przygotować około 1600 PLN.





Dane techniczne:

• model: MasterBox NR200P MAX

• wymiary: 377 x 185 x 292 mm

• waga: 7.7 kg

• materiały: malowana proszkowo stal SGCC, tworzywa sztuczne, szkło hartowane

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ITX (maks. 170 x 180 mm)

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 67 mm

• maks. długość karty graficznej: 336 mm

• maks. długość zasilacza: 130 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 3

• zatoki na dyski 2.5”: 2 (maks. 3)

• zatoki na dyski 3.5”: 1 (maks. 2)

• miejsca na wentylatory: 4

- 2 x 120/140 mm na górze

- 1 x 120 mm na dole (z zamontowanym dyskiem 3.5”) lub 2 x 120 mm na dole (bez dysku 3.5”)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm długości (na górze)





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia