Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Creative Technology wprowadza do sprzedaży mikrofon USB typu plug and play Creative Live! Mic M3. Mikrofon oferuje do wyboru kardioidalną lub dookólną biegunową charakterystykę kierunku, monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym, możliwość bezpośredniego wyciszania mikrofonu za pomocą umieszczonego na obudowie przycisku i wysoką rozdzielczość nagrywania 24bit na 96kHz. Mikrofon dedykowany jest do stremowania, podcastów, nagrywania wokalu, rozmów konferencyjnych itp. W każdym przypadku producent gwarantuje wysoką jakość komunikacji bez zakłóceń. Creative Live! Mic M3 ze wbudowanym portem słuchawkowym, odłączanym magnetycznym pop filtrem i regulowanym stojakiem biurkowym to ciekawa propozycja dla komputerów typ PC lub Mac.







Creative Live! Mic M3 otrzymuje dwie czternastomilimetrowe kapsuły mikrofonowe dla dwóch trybów biegunowej charakterystyki kierunkowej: kardioidalnej i dookólnej, pomiędzy którymi możemy przełączyć się za pomocą pokrętła sterującego umieszczonego na odbudowie mikrofonu. Charakterystyka kardioidalna to tryb skupiony na froncie, idealny do jednoosobowych nagrań i najlepiej nadający do przechwytywania dźwięków bezpośrednio przed mikrofonem. Charakterystyka dookólna to tryb działający pod każdym kątem, który rejestruje dźwięki równomiernie ze wszystkich kierunków i doskonale sprawdza się przy połączeniach konferencyjnych podcastach z wieloma użytkownikami przebywającymi w jednym pomieszczeniu.



Mikrofon posiada wbudowaną funkcję monitorowania dźwięku, która pozwala kontrolować rejestrowany dźwięk w czasie rzeczywistym. Podłączając słuchawki do zintegrowanego portu typu jack 3,5mm, które znajduje się u dołu urządzenia, dostajemy sposobność kontrolowania jakości dźwięku, głośności, zakłóceń w trakcie nagrywania. Głośność odsłuchy można regulować za pomocą dedykowanego pokrętła umieszczonego z przedniej strony mikrofonu. Dodatkowo na przedniej obudowie mikrofonu znajduje się wyjątkowo przydatny przycisk wyciszania mikrofonu, któremu towarzyszy wskaźnik wyciszenia w postaci diody LED.



Producent dostarcza wraz z mikrofonem magnetyczny pop filtr, za pomocą, którego stłumimy niepożądane dźwięki w tle oraz zredukujemy efekty głosek plozywnych. Zastosowanie wspomnianego pop filtra polepszy jakość rozmów podczas gier i wideokonferencji. Tzw. niechciane efekty plozywne charakteryzują się zakłóceniami takimi jak nagłe trzaski w wymowie i artykulacją spółgłosek takich jak B, P, T, K czy D, które mogą brzmieć nazbyt ostro przy wysokim poziomie głośności. W standardzie Creative Live! Mic M3 posiada regulowany stojak biurkowy, który można pochylić nawet o 90°. Mikrofon jest kompatybilny ze statywami posiadającymi standard łączenia typu ¼-20 UNC, dzięki czemu możemy go ustawić i skonfigurować wedle wszelakich upodobań i do każdych zastosowań, w których sprzęt sprawdzi się najlepiej. Mikrofon, pop filtr, stojak wykonane są z dobrej jakości materiałów, a całość wygląda bardzo dobrze i estetycznie.



Creative Live! Mic M3 będzie dostępny w cenie 279 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Creative